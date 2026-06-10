توزیع بیش از ۶ هزار کیسه خون نوزادان
پزشک دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف خون سازمان انتقال خون ایران از توزیع ۶ هزار و ۷۰۰ کیسه خون اطفال در مراکز انتقال خون استانهایی که دارای بیمارستانهایی با بخش تخصصی نوزادان و کودکان هستند، خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان انتقال خون، محمد رضا بلالی افزود: نوزادان با وزن کم هنگام تولد، اغلب در دوران نوزادی نیازمند تزریق مکرر خون هستند و استفاده از کیسههای خون عادی منجر به اتلاف خون همچنین قرار گرفتن نوزاد در معرض آنتیژنهای چندین اهداکننده و افزایش احتمال واکنشهای تزریق خون میشود.
وی تاکید کرد: استفاده از کیسههای خون اطفال علاوه بر جلوگیری از اتلاف حجم زیادی از خون، مزایای دیگری مانند جلوگیری از بروز واکنشهای تب زا و کاهش انتقال عفونت های منتقله از راه خون را نیز در پی دارد.
بلالی تصریح کرد: این کیسههای خون در مراکز انتقال خون توزیع شده است و در فرایند اهدای خون مورد استفاده قرار میگیرد و به این منظور ابتدا خون کامل یک اهدا کننده در کیسه اصلی حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری میشود و در زمان تهیه فرآورده پس از سانتریفیوژ و جداکردن پلاسما و فیلتراسیون (کاهش گلبول سفید) به سه قسمت مساوی (حجم هر کدام ۸۰ تا ۱۰۰ سی سی) در کیسههای اطفال تقسیم میشود و این کیسهها طبق تقاضا در اختیار مراکز تخصصی نوزادان و کودکان قرار می گیرد.
پزشک دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف خون سازمان انتقال خون ایران توضیح داد: در مورد کودکان مقدار خون قابل تزریق با توجه به وزن و دستور پزشک معالج تعیین می شود و این کیسه ها برای کودکانی تا سن ۱۲ سال کاربرد دارد.
بلالی توضیح داد: این کیسههای خون در درمان نوزادان نارس، کودکان و شیرخواران نیازمند تزریق خون مکرر مثل بیماران سرطانی استفاده میشود.
وی افزود: با این کیسههای خون، در بیمارانی که لازم است چند نوبت خون دریافت کنند، در نوبتهای دوم و سوم نیز از خون همان اهدا کننده اول استفاده میشود.
پزشک دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف خون سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: این کیسهها فیلتردار بوده و خون تهیه شده کم لوکوسیت است که سبب میشود واکنشهای ناشی از تزریق خون کاهش یابد ضمن اینکه تا ۷۲ ساعت کراس مچ اولیه معتبر است و کودک در معرض خونگیری مجدد برای آزمایشات مربوط قرار نمی گیرد.