۲۲ استان کشور فردا درگیر وزش باد شدید خواهند بود

«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی کشور طی امروز پنجشنبه (۲۱ خرداد) افزود: برای امروز (پنجشنبه) بارش‌های پراکنده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر برای استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و بخش‌های شمالی استان تهران نیز در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وزش بادهای شدید در پایتخت و استان همجوار آن تصریح کرد: یکی از پدیده‌های غالب برای امروز، وزش باد شدید در استان‌های تهران و البرز است که انتظار داریم این شرایط در ساعات بعدازظهر رخ دهد.

ضیائیان درباره وضعیت بارندگی‌ها در روز جمعه گفت: برای روز جمعه تقریباً در اغلب مناطق کشور پدیده بارش را نخواهیم داشت و جوی نسبتاً پایدار حاکم است. با این حال، بارش‌های پراکنده‌ای در خراسان شمالی، شمال آذربایجان شرقی، شمال اردبیل و شمال آذربایجان غربی پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه به تشریح وضعیت وزش باد شدید در مناطق مختلف کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز پنجشنبه این پدیده در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، یزد، اصفهان، سمنان، بوشهر، خوزستان، ایلام، البرز، تهران و نواحی غربی و جنوبی استان فارس ادامه می‌یابد.

او اضافه کرد: رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با پیش‌بینی گسترش دامنه وزش باد در کشور اعلام کرد: فردا (جمعه) ۲۲ استان کشور با پدیده وزش باد شدید مواجه خواهند شد و این وضعیت جوی مناطق گسترده‌ای از جمله تهران و البرز و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، یزد، اصفهان، مناطق جنوبی سمنان، نواحی جنوبی و غربی استان تهران، البرز، خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، قزوین و زنجان را در بر خواهد گرفت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در پایان درباره روند تغییرات دما تا ابتدای هفته آینده خاطرنشان کرد: طی امروز روند افزایش نسبی دما به‌ویژه در نیمه شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود؛ اما مجدداً از روز جمعه و روز شنبه، دمای هوا تا حدودی کاهش خواهد یافت و خنک‌تر می‌شود.

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