آغاز شارژ حساب کالابرگ ۳۵ میلیون نفر از هموطنان

به گزارش ایلنا، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز حساب کالابرگ ۳۵ میلیون نفر از هموطنان شارژ شد. سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، می‌توانند از امروز ۲۰ خردادماه با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، اقلام ضروری خود را خریداری کنند. بر این اساس، به ازای هر نفر عضو خانواده، یک میلیون تومان اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیک برای مشمولان شارژ شده است.

یعقوب اندایش افزود: اعتبار کالابرگ برای افراد با کد ملی منتهی به ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ خردادماه فعال خواهد شد و مردم تا پایان تیرماه فرصت دارند از اعتبار خود استفاده کنند.

شایان ذکر است این طرح شامل ۱۴ قلم کالای اساسی در گروه‌های مختلف از جمله خواروبار، لبنیات، پروتئین و میوه و تره‌بار است. بر اساس اعلام مسئولان، کالا‌های مشمول این طرح شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، گوشت سفید و انواع میوه و سبزیجات می‌شود.

اعتبار تخصیص‌یافته برای خردادماه ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه معتبر است. همچنین اعتبار کالابرگ اردیبهشت‌ماه نیز تا پایان خردادماه قابل استفاده خواهد بود.

مشمولان می‌توانند برای مشاهده موجودی اعتبار و اطلاع از فروشگاه‌های طرف قرارداد، از طریق اپلیکیشن «شمیم»، بخش کالابرگ در پیام‌رسان «بله» و یا کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# اقدام کنند.

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