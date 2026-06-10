به گزارش ایلنا، مجلات علمی «هنر‌های نمایشی و موسیقی» و «سیاست»، پس از ارزیابی‌های دقیق کّمی و کیفی، در پایگاه معتبر بین‌المللی اریخ پلاس ERIH PLUS (مرجع منابع اروپایی برای علوم انسانی و اجتماعی) نمایه‌سازی شدند.

پایگاه «اریخ پلاس» یکی از معتبرترین مراجع نمایه‌سازی اروپایی است که با هدف افزایش رویت‌پذیری و دسترسی جهانی به پژوهش‌های با کیفیت در حوزه علوم انسانی و هنر فعالیت می‌کند.

نشریه هنر‌های نمایشی و موسیقی، فصلنامه‌ای است با داوری بی‌طرفانه متخصصان و دسترسی آزاد. این نشریه به صورت نظری و تجربی در مورد تمامی جنبه‌های تئاتر، موسیقی کلاسیک و معاصر، موسیقی سنتی ایرانی، هنر‌های اجرایی و نمایشی، سینما، رادیو، و رسانه منتشر می‌شود.

فصلنامه سیاست در پی فراهم‌نمودن بستری برای نشر آثار پژوهشگران مجموعه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جغرافیای سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات حقوقی و جامعه شناسی سیاسی به منظور به اشتراک گذاردن یافته‌های اصیل علمی مستخرج از پژوهش‌های ناب و بهره‌مند از فلسفه، ساختار و محتوای علمی است.

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