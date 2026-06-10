سارقان فضای مجازی در دام پلیس گرفتار شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه علی عقیلی، فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی وقوع سرقت‌های خشن (گوشی‌قاپی و گردنبندقاپی) در سطح حوزه استحفاظی این پایگاه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: با پایش دقیق نقاط آلوده، بررسی تصاویر به‌دست‌آمده از صحنه‌های سرقت و همچنین بهره‌گیری از اطلاعاتِ منابعِ مورد وثوق، هویت دوم متهمِ این پرونده که پیش‌تر تصاویرِ اقداماتِ مجرمانه‌اش در فضای مجازی منتشر شده و موجب نگرانی شهروندان شده بود، شناسایی شد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اقدامات کارآگاهی و پلیسی انجام شده، تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های لازم با بازپرس پرونده و اخذ نیابتِ مربوطه، تیم‌های عملیاتی این یگان در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه، متهمان به هویت « محسن و رامین» را در مخفیگاه مجردیشان در یکی از شهرستانهای غرب تهران دستگیر کردند.

وی ادامه داد: سارقان در بازجویی‌های اولیه، به ۲۰ فقره سرقت گوشی و گردنبند قاپی در سطح شهر تهران اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه عقیلی به مخلان نظم و امنیت هشدار داد: پلیس با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای نظارتی و اطلاعاتی، با قاطعیت در برابر هرگونه تعدی به امنیت جامعه ایستاده است و هیچ نقطه‌ای برای مجرمان امن نخواهد بود و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و شناسایی سایر مالباختگان در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ است.

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