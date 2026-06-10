دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور در تهران
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: مأمورین پلیس اطلاعات فاتب با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصدهای فنی مستمر، متوجه شکلگیری ارتباط غیرمتعارف بین فردی مشخص و خارج از کشور در بستر فضای مجازی شدند.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: مأمورین پلیس اطلاعات فاتب با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصدهای فنی مستمر، متوجه شکلگیری ارتباط غیرمتعارف بین فردی مشخص و خارج از کشور در بستر فضای مجازی شدند. بررسیهای اطلاعاتی نشان داد سوژه مورد نظر با اتخاذ شیوههای پوششی، ضمن حضور در مراکز اقتصادی، اقدام به گردآوری و دستهبندی موضوعات مرتبط با حوزههای حساس و تأثیرگذار در کشور میکند.
در ادامه، با اجرای اقدامات کنترلی و بهرهگیری از روشهای تخصصی کشف، ارتباطات شبکهای و نقش سوژه در زنجیره انتقال اطلاعات شناسایی شد؛ بهگونهای که مشخص گردید این فرد اطلاعات مربوط به نقاط حساس/مناطق هدف و همچنین برخی دادههای مرتبط با وضعیت اقتصادی بازار در حوزههای مختلف را جمعآوری کرده و سپس از مسیرهای ارتباطی تعیینشده، آن را به سرپل خود در کشور امارات ارسال مینماید.
بر همین اساس، پس از تکمیل ادله و مستندات و با رعایت اصول امنیتی عملیات، مأمورین پلیس در یک اقدام هماهنگ و برنامهریزیشده، نسبت به دستگیری متهم و ضبط مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت مجرمانه وی اقدام کردند. با توجه به کفایت مستندات و شواهد به دست آمده، پرونده جهت انجام تحقیقات مبسوط و تکمیلی و نیز بررسی ابعاد احتمالی شبکه مرتبط، در دستور کار قرار گرفت.
پلیس هشدار داد؛ هرگونه جمعآوری، جابهجایی یا ارسال اطلاعات خاص به خارج از کشور—حتی در قالب پیامهای کوتاه، عکس، فیلم، گزارشهای روزمره از وضعیت بازار یا اشاره به موقعیتها و جزئیات مرتبط با حوزههای حساس—میتواند تهدید امنیتی تلقی شود.