توسعه ظرفیت جذب دانشجو معلم رشته بهداشت مدارس

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جلسه هم‌اندیشی با محوریت «جذب دانشجو-معلم رشته بهداشت مدارس» با حضور معاون تربیت‌بدنی و سلامت، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی و نمایندگانی از مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه فرهنگیان در سالن جلسات امام رضا علیه السلام این معاونت برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای توسعه جذب و ساماندهی دانشجو-معلمان رشته بهداشت مدارس و نیز الزامات اجرایی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، مقرر شد در راستای گسترش ظرفیت‌های پذیرش، مکاتبات لازم برای جذب دانشجو-معلم در چهار دانشگاه علوم پزشکی متقاضی جدید انجام شود.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه می‌توان به تدوین تفاهم‌نامه همکاری میان شورای گسترش دانشگاه فرهنگیان و معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، پیگیری وضعیت کارورزی دانشجو-معلمان ورودی سال ۱۴۰۱ در مدارس و بررسی شرایط ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد.

بر پایه جمع‌بندی این نشست، مقرر شد اقدامات اجرایی لازم در مسیر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت مدارس با جدیت دنبال شود.

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