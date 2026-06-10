توسعه ظرفیت جذب دانشجو معلم رشته بهداشت مدارس
در جلسه هماندیشی «جذب دانشجو-معلم رشته بهداشت مدارس»، راهکارهای توسعه جذب و ساماندهی دانشجو-معلمان رشته بهداشت مدارس و نیز الزامات اجرایی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جلسه هماندیشی با محوریت «جذب دانشجو-معلم رشته بهداشت مدارس» با حضور معاون تربیتبدنی و سلامت، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی و نمایندگانی از مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه فرهنگیان در سالن جلسات امام رضا علیه السلام این معاونت برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای توسعه جذب و ساماندهی دانشجو-معلمان رشته بهداشت مدارس و نیز الزامات اجرایی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، مقرر شد در راستای گسترش ظرفیتهای پذیرش، مکاتبات لازم برای جذب دانشجو-معلم در چهار دانشگاه علوم پزشکی متقاضی جدید انجام شود.
از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه میتوان به تدوین تفاهمنامه همکاری میان شورای گسترش دانشگاه فرهنگیان و معاونت تربیتبدنی و سلامت، پیگیری وضعیت کارورزی دانشجو-معلمان ورودی سال ۱۴۰۱ در مدارس و بررسی شرایط ادامه تحصیل فارغالتحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد.
بر پایه جمعبندی این نشست، مقرر شد اقدامات اجرایی لازم در مسیر تقویت زیرساختهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت مدارس با جدیت دنبال شود.