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انجام پروازهای ۲۰ خرداد حجاج ایرانی طبق زمانبندی

انجام پروازهای ۲۰ خرداد حجاج ایرانی طبق زمانبندی
کد خبر : 1796905
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سازمان حج و زیارت اعلام کرد پروازهای بازگشت حجاج ایرانی طبق برنامه در حال انجام است و پروازهای شامگاه ۲۰ خرداد ماه طبق زمان انجام گرفت. همزمان خدمات رفاهی، اجرایی و پشتیبانی به زائران حاضر در مکه و مدینه بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، در اطلاعیه شماره ۴ این سازمان آمده است: عملیات بازگشت حجاج کشورمان با همکاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با قوت و مطابق برنامه دنبال می‌شود و بعد از سرگیری پروازها تاکنون هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند بازگشت زائران ایجاد نشده است.

در این اطلاعیه با اشاره به برخی پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده از سوی بعضی خانواده‌ها طی ساعات گذشته تأکید شده است که عملیات بازگشت حجاج طبق برنامه در حال انجام بوده و زائران و خانواده‌های آنان به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.

همچنین پروازهای انجام‌نشده روز ۱۸ خرداد که به دلیل برخی محدودیت‌ها متوقف شده بود، در برنامه پروازی قرار گرفته و زمان‌بندی آن به کاروان‌ها اعلام شده است.

ضمنا با توجه به حضور زائران تا روز 24 خرداد ماه در سرزمین وحی ، تمامی خدمات اجرایی و رفاهی به صورت کامل ادامه دارد.

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