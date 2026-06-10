پرداخت حقوق خانواده شهدای جنگ آغاز شد
مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران از تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات ۶۵۹۰ مورد از منسوبین شهدای جنگ رمضان و آغاز پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنان خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایثار، سید باقر سیدرضایی، مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن گرامیداشت یاد و نام تمامی شهدا که برای حفظ حاکمیت کشور جانفشانی کردند، از جمله شهید گرانقدر «امیر وکیلزاده» از همکاران اداره کل پذیرش، از روند پیشرفت خدماترسانی به خانوادههای معظم ایثارگران در دو حادثه اخیر خبر داد.
سیدرضایی با اشاره به آمار مربوط به حادثه «جنگ دوازدهروزه» (از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴) اظهار کرد: در این حادثه، حکم شهادت ۱۰۴۷ نفر صادر شده است و بنیاد شهید تاکنون ۱۱۹۲ فرزند، ۶۲۸ همسر و ۱۳۷۷ والدین از شهدای این حادثه را در سامانههای خود ثبت کرده و بر اساس قانون جامع ایثارگری، فرآیند پرداخت حقوق و مزایای آنها به طور کامل در حال انجام است.
وی افزود که از فروردین ماه سال ۱۴۰۵، با صدور احکام نیروهای نظامی و مردمی، مسئولیت پرداخت حقوق این عزیزان از یگانهای مربوطه به بنیاد شهید واگذار شده و خوشبختانه تمامی مستحقین در سال جاری حقوق و مزایای مربوط به حالت اشتغال خود را از طریق بنیاد دریافت میکنند.
احراز هویت و ثبت اطلاعات شهدای جنگ رمضان
مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به بررسی وضعیت «جنگ رمضان» پرداخت و گفت: در این جنگ که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، تاکنون ۳۴۹۹ نفر از عزیزان ما (شامل ۲۹۸۸ مرد و ۵۱۱ زن) به مقام شهادت رسیدهاند که از این میان، ۱۶۰۹ نفر مجرد بودهاند.
وی با اشاره به دقت در فرآیندهای اداری گفت: با استناد به مواد ۲ و ۳ آییننامه مصادیق ایثارگری، احراز شهادت این عزیزان با دقت بالا انجام شده و آنان به عنوان «قهرمانان ملی» در سامانههای بنیاد شهید ثبت شدهاند. در همین راستا، اطلاعات ۶۵۹۰ مورد از منسوبین این عزیزان شامل ۲۶۱۵ والدین، ۱۰۱۳ همسر، ۱۸۶۰ فرزند و ۱۱۳۰ خواهر و برادر با موفقیت در سیستمهای بنیاد ثبت شده است تا بتوانند مستقیماً خدمات قانونی را دریافت کنند.
جزئیات پرداخت حقوق و مزایای قانونی
سیدرضایی به نحوه پرداخت حقوقها اشاره کرد و اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون جامع، مستمری والدین تمامی عزیزان ثبتشده در سیستمهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، برقرار شده و معوقات آنها نیز پرداخت یا در جریان پرداخت است. همچنین برای عزیزان غیرنظامی و غیرمستخدم (مردمی)، که اطلاعات آنها ثبت شده حقوق بر اساس قانون حالت اشتغال از ماه جاری برقرار شده است.
وی در خصوص افراد نظامی و مستخدمان دولت افزود: در مورد عزیزان نظامی و مستخدمانی که به استناد ماده ۳۹ قانون جامع، اسناد و احکام ریالی آنها در اختیار بنیاد شهید قرار گرفته (که تاکنون بیش از ۶۷۰ نفر شامل شدهاند)، حقوق و مزایای آنها نیز از ماه جاری توسط بنیاد شهید پرداخت خواهد شد و امیدواریم فرآیند تأمین اعتبار این عزیزان از سوی دولت به سرعت تکمیل شود.