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محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایان هفته اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایان هفته اعلام شد
کد خبر : 1796853
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رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای پرتردد کشور از ۲۰ تا ۲۳ خرداد خبر داد و گفت: این تمهیدات با هدف ارتقای ایمنی سفرها، مدیریت بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در محورهای مواصلاتی اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به افزایش حجم سفرهای برون‌شهری در روزهای پایانی هفته اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی کشور، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد تا صبح روز شنبه ۲۳ خرداد در محورهای پرتردد اعمال خواهد شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه (۲۳ خرداد) در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های محور کرج ـ چالوس گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت در این محور ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه بنا به تشخیص مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در روز جمعه (۲۲خرداد) نیز در صورت افزایش بار ترافیکی، از ساعت ۱۲ ظهر محدودیت تردد خودروهای به مقصد چالوس از آزادراه تهران ـ شمال اعمال خواهد شد.

به گفته وی، همچنین از ساعت ۱۵ روز جمعه این محدودیت تردد در محدوده ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) اجرا شده و از ساعت ۱۶ نیز تردد در مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یکطرفه می‌شود، این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح وجود دارد.

وی درباره محور هراز نیز اظهار کرد: تردد تمامی تریلرها طی این مدت در محور هراز ممنوع است و همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه(۲۰خرداد) و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه(۲۱ خرداد) و جمعه(۲۲خرداد) اجازه تردد در این محور را نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در محور هراز نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد همچنین در خصوص محور فشم نیز گفت: روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی به صورت یک‌طرفه از انتهای محور محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، پلیس را در تأمین ایمنی و روانی ترددها یاری کنند.

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