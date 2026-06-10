جانشین پلیس راه راهور خبر داد:
ترافیک سنگین در جاده چالوس
جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، بهویژه در محدوده سیاهبیشه، با ترافیک سنگین مواجه است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، بهویژه در محدوده سیاهبیشه، با ترافیک سنگین مواجه است.
در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، بهویژه در محدوده سهراهی چلاو، حجم تردد بالا بوده و ترافیک در این محور سنگین گزارش شده است.