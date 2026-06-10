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جانشین پلیس راه راهور خبر داد:

ترافیک سنگین در جاده چالوس

ترافیک سنگین در جاده چالوس
کد خبر : 1796810
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جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه، با ترافیک سنگین مواجه است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه، با ترافیک سنگین مواجه است.

در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو، حجم تردد بالا بوده و ترافیک در این محور سنگین گزارش شده است.

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