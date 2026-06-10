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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته

وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
کد خبر : 1796803
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سازمان هواشناسی از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در استان‌های شمال‌غربی، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز طی امروز و فردا خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد؛ طی امروز و فردا، در استان اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.

جمعه و شنبه، در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی و خراسان شمالی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، وقوع بارش‌های پراکنده مورد انتظار است.

همچنین طی پنج روز آینده، در بخش‌هایی از مرکز کشور، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

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