سازمان هواشناسی اعلام کرد:
وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
سازمان هواشناسی از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در استانهای شمالغربی، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز طی امروز و فردا خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد؛ طی امروز و فردا، در استان اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استانهای ساحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.
جمعه و شنبه، در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی و خراسان شمالی، بهویژه در ساعات بعدازظهر، وقوع بارشهای پراکنده مورد انتظار است.
همچنین طی پنج روز آینده، در بخشهایی از مرکز کشور، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.