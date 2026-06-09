سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛
تمرکز آموزش و پرورش بر کاهش تنوع مدارس است
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت شهریه چهار دهک اول درآمدی در مدارس تیزهوشان توسط دولت، گفت: سهم چهار دهک اول در مدارس تیزهوشان از 50 درصد فراتر رفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علی فرهادی در برنامه «صف اول» شبکه خبر سیما اظهار کرد: بیش از 16 میلیون و 500 هزار دانشآموز داریم و والدین این عزیزان نیز تحت تأثیر برنامههای وزارت آموزش و پرورش قرار دارند.
وی درباره اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش یکی از اولویتهای مهم دولت است و میزان توجه شخص رئیسجمهور نیز مؤید این موضوع است. در سال 1404 نسبت به 1403 قریب به 68 درصد افزایش بودجه داشتیم، در حالی که میانگین رشد بودجه کشور 37 درصد بود؛ بنابراین 31 درصد بالاتر از میانگین رشد بودجه کشور قرار گرفتیم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت آموزش و پرورش را اولویت اول خود میداند، تصریح کرد: در سال 1405 نسبت به سال 1404 نیز رشد 46 درصدی داشتیم که نسبت به رشد میانگین کشور (بیش از 20 درصد) همچنان بالاتر است. بخش قابل توجهی از مشکلات مالی آموزش و پرورش نسبت به گذشته رفع شده است. در سال 1404 برای نخستین بار پاداش پایان خدمت بازنشستگان بهروز پرداخت شد، در حالی که پیشتر با تأخیر حدود 20 ماهه مواجه بودیم.
فرهادی درباره کاهش نسبت بودجه پرسنلی به غیرپرسنلی نیز توضیح داد: هرچه سهم بودجه پرسنلی آموزش و پرورش بیشتر باشد، به این معناست که توجه به کیفیت آموزش کمتر است. اگر بودجه صرف نیروی انسانی میشود باید همزمان بودجهای نیز برای ارتقای کیفیت آموزش اختصاص یابد. این نسبت که زمانی بیش از 95 درصد بود، در حال کاهش است. هرچند هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و معتقدیم هرچه به معلم حقوق بیشتری پرداخت شود باز هم کم است.
وی با بیان اینکه اولویت اول ما معلمان هستند، افزود: اگر به کیفیت آموزش توجه نکنیم، زحمات معلمان به ثمر نمینشیند. پرداختهای مربوط به اضافه تدریس معلمان شاغل و بازنشسته که پیشتر با تأخیر 9 ماهه انجام میشد، اکنون بهروز شده است. همچنین در خصوص برونسپاری هنرستانها در حوزه صنعت، در گذشته با تأخیرهای طولانی مواجه بودیم که وضعیت مطلوبی نبود. حداقل انتظار معلمان این است که پاداش پایان خدمت بهموقع پرداخت شود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره رشد در المپیادهای علمی نیز گفت: در این حوزه هزینه و برنامههای تقویتی انجام میشود و استعدادها شناسایی میشوند. این اقدامات در بستر تأمین منابع مالی صورت میگیرد. ما در آموزش و پرورش دو منبع مهم داریم؛ نخست نیروی انسانی و معلمان که ارزشگذاری مادی آنها ممکن نیست. معلمان ما از دلسوزترین و باکیفیتترین نیروها هستند. از سوی دیگر باید خروجی نظام آموزشی تحقق اهداف سند تحول بنیادین باشد که بر دستیابی دانشآموز به مراتبی از حیات طیبه تأکید دارد.
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب دانشآموزان در مدارس تیزهوشان گفت: در مدارس تیزهوشان، شهریه برخی دانشآموزان چهار دهک اول توسط دولت پرداخت میشود و این گروه شهریهای نمیپردازند. سهم چهار دهک اول در این مدارس از 50 درصد فراتر رفته است و بیش از نیمی از دانشآموزان این مدارس از این دهکها هستند.
وی درباره کاهش تنوع مدارس و افزایش سرانه آموزشی نیز اظهار کرد: در سال 1402 بودجه سرانه مدارس 1200 میلیارد تومان بود، در سال 1403 به 4900 میلیارد تومان افزایش یافت، در سال 1404 به 11 هزار میلیارد تومان رسید و برای سال 1405 نیز رشد قابل توجهی پیشبینی شده و به 26 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این موضوع نشاندهنده توجه به کیفیت در سطح مدرسه است، چراکه سرانه مستقیماً با عدالت آموزشی ارتباط دارد و این منابع بهصورت هدفمند و عادلانه توزیع میشود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت نیروی انسانی نیز گفت: امسال سال خاصی است و بخشی از فرآیندهای آزمونی و استخدامی تحت تأثیر شرایط اجرایی قرار گرفته است. با این حال نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد. در حال حاضر حدود 54 هزار نفر از معلمان مشمول بازنشستگی هستند که از این تعداد حدود 33 هزار نفر همچنان در مدارس مشغول به خدمتاند. لذا شمار قابل توجهی از کادر اداری، خدماتی و اجرایی نیز در این مجموعه فعالیت دارند. همچنین بخشی از ورودیها از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تعدادی نیز از طریق رشتههای مرتبط با مراقبت سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی تأمین میشود که این افراد بهصورت بورسیه وزارت آموزش و پرورش تحصیل میکنند؛ حدود 27 هزار نفر از این نیروها جایگزین 33 هزار نیروی در آستانه بازنشستگی خواهند شد.
فرهادی افزود: همواره تعدادی از معلمان با انگیزه و همراهی، خدمت خود را تمدید کرده و بازنشستگی را به تأخیر میاندازند؛ بنابراین با در نظر گرفتن این ظرفیت، برای آغاز سال تحصیلی جدید مشکلی وجود ندارد. با این حال، وزارت آموزش و پرورش بر برگزاری آزمون استخدامی نیز تأکید دارد. اقدامات اولیه در سازمان اداری و استخدامی انجام شده و در حال حاضر هماهنگیها با سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.
وی درباره برنامههای آموزش و پرورش برای مهر 1405 نیز اظهار کرد: حدود 1300 مدرسه در جریان جنگ تحمیلی سوم بین 20 تا 100 درصد آسیب دیدهاند که بهجز حدود 20 مدرسه، سایر مدارس تا مهرماه آماده بهرهبرداری خواهند شد. در حوزه نوسازی مدارس نیز اقدامات گستردهای در حال انجام است و برای مهرماه با مشکل فضای آموزشی و نیروی انسانی مواجه نخواهیم بود. در صورت برگزاری آزمون استخدامی، وضعیت مطلوبتر نیز خواهد شد. همچنین در حال تدوین برنامه جایگزین هستیم تا در هیچ شرایطی کلاسی بدون معلم نماند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره سرانه دانشآموزی نیز گفت: در این بخش بیش از 100 درصد افزایش داشتهایم. سرانه سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان بوده و امسال به 26 هزار میلیارد تومان رسیده است.
فرهادی با بیان اینکه نگاه وزیر آموزش و پرورش بر اساس مؤلفههای سند تحول بنیادین، کاهش تنوع مدارس است، تصریح کرد: یکی از مسائلی که مردم را آزار میدهد، تعدد و تنوع بیش از حد مدارس است. در نهایت باید به سمت وجود مدارس دولتی و غیردولتی حرکت کنیم و در بخش مدارس دولتی نیز تنها مدارس تیزهوشان و مدارس ویژه دانشآموزان با نیازهای خاص باقی بماند. تمرکز اصلی وزیر نیز بر کاهش تنوع مدارس دولتی و ساماندهی این حوزه است.