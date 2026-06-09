انتظار حمایت از تصویب اصلاحیه قانون حمل سلاح را داریم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ظهر امروز در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان، بیان داشت: در سال گذشته دو جنگ خسارت‌بار بر کشور ما تحمیل شد و در کنار جنایات هولناکی که در کشور ما مرتکب شدند، متأسفانه در این جنگ درگیر اکوساید هم شدیم که حمله به مخازن سوخت در شهر تهران مصداق اصلی این جنایت بود.

او افزود: مستندسازی جنگ 12 روزه انجام گرفته است و چیزی بالغ بر 20 همت خسارت بر طبیعت کشور در این جنگ وارد شد و اکنون نیز در حال تعیین خسارات جنگ رمضان هستیم تا در مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری کنیم.

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