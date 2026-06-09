معاون بهداشت وزارت بهداشت:
تشکیل هیئتامنای مراکز جامع سلامت در سراسر کشور ضروری است
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تشکیل هیئتامنای مراکز جامع سلامت و شورای سلامت محلات، گفت: شناسایی نیازهای واقعی مردم، بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و اجرای مداخلات مبتنی بر شواهد، از ارکان اصلی برنامه سلامت محلهمحور است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا رئیسی در نشست بررسی برنامههای سلامت محلهمحور و پزشکی خانواده که به میزبانی بیمه سلامت برگزار شد با اشاره به اهمیت مستندسازی اقدامات انجامشده در دانشگاهها، اظهار کرد: آموزش یکی از ارکان اصلی اجرای برنامه است و اگرچه آموزشهای اولیه انجام شده، اما لازم است این فرایند تا پایینترین سطوح شبکه بهداشتی و درمانی، از جمله مراکز و پایگاههای سلامت، تداوم یابد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تشکیل هیئتامنای مراکز جامع سلامت را از دیگر الزامات اجرای موفق برنامه برشمرد و گفت: همانگونه که در زنجان برای 26 مرکز جامع سلامت هیئت امنا تشکیل شده است، در سایر مناطق نیز باید این ساختار با حضور افراد اثرگذار محلی از جمله ائمه جمعه، شهرداران، معتمدان، نخبگان، ورزشکاران و سایر چهرههای مورد اعتماد مردم شکل گیرد.
رئیسی افزود: در کنار هیئت امنا، تشکیل شورای سلامت محله نیز ضروری است و مستندات مربوط به جلسات، نیازسنجیها و اقدامات انجامشده باید بهصورت منظم ثبت و نگهداری شود.
وی با بیان اینکه شاخصهای استاندارد موجود بخش مهمی از نیازهای سلامت را پوشش میدهند، تصریح کرد: با این حال، دریافت دیدگاهها و نظرات مردم درباره نیازهای محله میتواند به شناسایی دقیقتر مسائل و اولویتبندی اقدامات کمک کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت شناسایی ظرفیتهای محلی را یکی دیگر از محورهای مهم این برنامه عنوان کرد و گفت: امکانات موجود در محلات از جمله مدارس، فضاهای ورزشی، نیروی انسانی و سایر ظرفیتهای اجتماعی باید احصا و برای ارتقای سلامت جامعه به کار گرفته شود.
رئیسی همچنین بر تقویت ارتباطات بینبخشی تأکید کرد و افزود: پس از شناسایی نیازها و ظرفیتها، نوبت به اجرای مداخلات میرسد و نتایج این مداخلات نیز باید بهصورت مستمر پایش و ارزیابی شود. اطلاعرسانی اقدامات انجامشده به مردم محله نیز بخش مهمی از این فرایند است.
وی با اشاره به ضرورت تنوع شاخصهای ارزیابی برنامههای سلامت محلهمحور گفت: شاخصهای مورد بررسی نباید تنها به بیماریهایی مانند فشار خون و دیابت محدود شود، بلکه مسائل اجتماعی و محیطی نظیر فقر، بیکاری، خودکشی، توانمندسازی اجتماعی و سایر مؤلفههای مؤثر بر سلامت نیز باید در ارزیابیها مورد توجه قرار گیرد.