افزایش دمای هوای تهران تا جمعه

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از چهارشنبه تا جمعه (۲۰ تا ۲۲ خرداد) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید، در مناطق جنوبی غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش نسبتا شدید تا شدید و در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود.