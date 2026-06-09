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افزایش دمای هوای تهران تا جمعه

افزایش دمای هوای تهران تا جمعه
کد خبر : 1796573
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اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن هشدار نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا شدید در استان، از افزایش دمای هوا تا جمعه (۲۲ خرداد) خبر داد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از چهارشنبه تا جمعه (۲۰ تا ۲۲ خرداد) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید، در مناطق جنوبی غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش نسبتا شدید تا شدید و  در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران از امروز تا روز جمعه (۱۹ تا ۲۲ خرداد) روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۰ خرداد) کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۲۱ خرداد) کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای  ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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