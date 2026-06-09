به گزارش ایلنا، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات جلسه این شورا گفت: در این جلسه اعضای شورای عالی با اصلاح «ماده 3» مصوبه جلسه 1053 شورای عالی موضوع «چگونگی ترمیم نمره سوابق تحصیلی دانش آموزان» موافقت کرد.

امانی اظهار کرد: بر اساس این اصلاحیه برای متقاضیان ترمیم نمره از سال تحصیلی 1404-1405 ترمیم نمره برای اولین بار، به صورت تک درس و یا تمامی دروس، مجاز است.

وی افزود: متقاضیان ترمیم مجدد نمرات دروس آزمون نهایی به شرط انتخاب تمامی دروس نهایی پایه مورد نظر می توانند بدون محدودیت دفعات نسبت به ترمیم نمرات آن پایه اقدام نمایند. نمرات اخذ شده در این آزمون ملاک محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی خواهد بود.

امانی تاکید کرد: این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: موضوع دیگری که در دستور کار بررسی این شورا قرار گرفت « آئین نامه مدیریت آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری - صنعتی» بود که پس از بحث و بررسی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، کلیات آن به تصویب رسید.

امانی با اشاره به مفاد این آئین نامه اظهار داشت: به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، بهره مندی حداکثری از ظرفیت های قانونی این مناطق و با هدف ایجاد هم افزایی میان سازمان های مناطق آزاد و نظام آموزش و پرورش کشور، بازنگری در الگوی مدیریتی و تقویت جایگاه شوراهای آموزش و پرورش در این مناطق امری اجتناب ناپذیر است.

وی ابراز داشت: به استناد به بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مواد ۸ و 9 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین با تأکید بر راهبردهای کلان 4،۵، 14 و 1۵ و راهکارهای ۵ و ۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، کلیات «آیین نامه مدیریت آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور به تصویب رسید.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش من طق ه آزاد تجاری- صنعتی؛ به منطقه ای که کل و یا بخشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی آن در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی قرار گرفته، اطلاق می شود. مدیریت آموزش وپرورش این مناطق علاوه بر شمولیت این آیین نامه، تابع قوانین و مقررا ت عام شورای عالی آموزش و پرورش می باشد.

امانی در ادامه گفت: مقرر شد این آئین نامه توسط یک کارگروه تخصصی با حضور همه دستگاه های ذینفع مجدداً بررسی و نتیجه آن به شورای عالی آموزش و پرورش جهت تصمیم گیری نهایی اعلام شود. یادآور می شود: این آئین نامه مشتمل بر 9 ماده و 13 تبصره می باشد.