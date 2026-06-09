استاد شریف برنده جایزه معتبر «مقاله تأثیرگذار» IFAAMAS شد

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، این جایزه در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۶ و در جریان کنفرانس بین‌المللی AAMAS 2026، مهم‌ترین رویداد علمی جهان در حوزه عامل‌های هوشمند، سامانه‌های چندعاملی، یادگیری چندعاملی و نظریه بازی‌ها، در شهر پافوس قبرس به دکتر امیر جعفری و پروفسور ایمی گرینوالد اعطا شد.

این تقدیر برای مقاله علمی با عنوان؛ «یک خانواده کلی از الگوریتم‌های بدون پشیمانی و تعادل‌های نظریه بازیی»،:A General Class of No-Regret Learning Algorithms and Game-Theoretic Equilibria، صورت گرفت؛ پژوهشی که ریشه در پایان‌نامه کارشناسی ارشد دکتر جعفری در دانشگاه براون دارد و در سال ۲۰۰۳ در مجموعه معتبر Learning Theory and Kernel Machines از انتشارات Springer منتشر شده است.

جایزه «مقاله تأثیرگذار» بنیاد IFAAMAS از معتبرترین جوایز پژوهشی در حوزه سامانه‌های هوشمند و چندعاملی به شمار می‌رود و به آثاری تعلق می‌گیرد که با ارائه یک ایده بنیادین، گشودن مسیرهای پژوهشی جدید، معرفی کاربردهای نوآورانه یا تغییر شیوه اندیشیدن به مسائل اساسی، اثرگذاری بلندمدت و ماندگاری در جامعه علمی داشته باشند.

پژوهش دکتر جعفری و همکارش یکی از آثار مرجع در حوزه یادگیری آنلاین و نظریه بازی‌ها محسوب می‌شود. این مقاله با معرفی چارچوب «No-Φ-Regret»، دیدگاهی یکپارچه برای تحلیل انواع مختلف الگوریتم‌های یادگیری بدون پشیمانی (No-Regret Learning) ارائه کرد و ارتباطی بنیادین میان الگوریتم‌های یادگیری و مفاهیم تعادل در نظریه بازی‌ها برقرار ساخت.

این چارچوب برای نخستین‌بار مفاهیم شناخته‌شده‌ای همچون پشیمانی بیرونی (External Regret)، پشیمانی درونی (Internal Regret) و پشیمانی جایگزینی (Swap Regret) را در قالب یک زبان نظری مشترک تبیین کرد و مفهوم متناظر «Φ-Equilibrium» را معرفی نمود؛ دستاوردی که درک پژوهشگران از همگرایی رفتار عامل‌های هوشمند و شکل‌گیری تعادل در سامانه‌های چندعاملی را به‌طور قابل‌توجهی گسترش داد.

در بیش از دو دهه گذشته، این پژوهش به یکی از مبانی نظری مهم در حوزه‌های یادگیری ماشین، یادگیری چندعاملی، نظریه بازی‌ها، طراحی الگوریتم‌های آنلاین و محاسبه تعادل تبدیل شده و همچنان در آثار پژوهشی روز دنیا مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد.

گفتنی است اعطای این جایزه بین‌المللی به دکتر امیر جعفری، نمادی از اثرگذاری پایدار پژوهش‌های بنیادی دانشگاه صنعتی شریف در مرزهای دانش و تأییدی بر جایگاه پژوهشگران این دانشگاه در شکل‌دهی به جریان‌های علمی جهان است.