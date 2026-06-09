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معاون وزیر آموزش و پرورش:

پیش‌دبستانی اجباری می‌شود

پیش‌دبستانی اجباری می‌شود
کد خبر : 1796456
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بنابراعلام معاون وزیر آموزش و پرورش طبق یک برنامه پنج ساله، آموزش در دوره پیش دبستانی ۲ اجباری می‌شود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا شیخ‌الاسلام اعلام کرد: بنا داریم طبق یک برنامه پنج ساله، آموزش در دوره پیش دبستانی ۲ اجباری و مانند مقاطع ابتدایی و متوسطه به دوره مستقل تبدیل شود.

وی با بیان اینکه اکنون در کمیسیون آموزش مجلس این لایحه مصوب شده و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است، افزود: تصویب این دوره هیچ ربطی به دوره ۱۲ ساله آموزشی ندارد و دانش آموزان در ۱۸ سالگی دیپلم خود را دریافت می‌کنند.

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