نجات مصدوم ۲۷ ساله پس از سقوط از ارتفاعات شاهو
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از نجات و انتقال یک کوهنورد ۲۷ ساله که بر اثر سقوط از ارتفاع در ارتفاعات شاهو دچار مصدومیت شده بود، خبر داد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و دسترسی به فرد حادثهدیده، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را در محل انجام داده و پس از تثبیت وضعیت مصدوم، وی را با رعایت اصول ایمنی تثبیت و بیحرکتسازی کرده و به پایین کوه و منطقه امن منتقل کردند.
وی ادامه داد: حوالی ساعت 20:30 در پایان عملیات ، مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس مستقر در دامنه کوهستان تحویل داده شد تا به مرکز درمانی منتقل شود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی اظهار کرد: این عملیات امدادی که در شرایط کوهستانی و مسیرهای دشوار منطقه شاهو انجام شد، پس از ۷ ساعت تلاش بیوقفه نجاتگران و گروههای مردمیبه سرانجام رسید و مصدوم پس از تثبیت وضعیت جسمانی، بهصورت ایمن به دامنه کوهستان منتقل و برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی در پایان از شهروندان و علاقهمندان به طبیعتگردی و کوهنوردی خواست پیش از حضور در مناطق کوهستانی، ضمن رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن تجهیزات مناسب و اطلاعرسانی مسیر و زمان بازگشت به نزدیکان، از صعودهای انفرادی و شبانه پرهیز کنند تا در صورت بروز حادثه، روند امدادرسانی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.