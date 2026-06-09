نجات مصدوم ۲۷ ساله پس از سقوط از ارتفاعات شاهو

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر ؛ افشین یگانه با اعلام این خبر، اظهار کرد: روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، در پی تماس تلفنی مردمی‌با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر استان مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در منطقه گلیجی واقع در ارتفاعات شاهو، محدوده روستای شبانکاره از توابع شهرستان روانسر، بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات در کوهستان از شعبه روانسر به محل حادثه اعزام شد و عملیات جست و جو ساعت 13:50 شروع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و دسترسی به فرد حادثه‌دیده، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را در محل انجام داده و پس از تثبیت وضعیت مصدوم، وی را با رعایت اصول ایمنی تثبیت و بی‌حرکت‌سازی کرده و به پایین کوه و منطقه امن منتقل کردند.

وی ادامه داد: حوالی ساعت 20:30 در پایان عملیات ، مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس مستقر در دامنه کوهستان تحویل داده شد تا به مرکز درمانی منتقل شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی اظهار کرد: این عملیات امدادی که در شرایط کوهستانی و مسیرهای دشوار منطقه شاهو انجام شد، پس از ۷ ساعت تلاش بی‌وقفه نجاتگران و گروه‌های مردمی‌به سرانجام رسید و مصدوم پس از تثبیت وضعیت جسمانی، به‌صورت ایمن به دامنه کوهستان منتقل و برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی در پایان از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و کوهنوردی خواست پیش از حضور در مناطق کوهستانی، ضمن رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن تجهیزات مناسب و اطلاع‌رسانی مسیر و زمان بازگشت به نزدیکان، از صعودهای انفرادی و شبانه پرهیز کنند تا در صورت بروز حادثه، روند امدادرسانی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.