احداث ۲۰ انبار امدادی در استان تهران
با هدف تقویت زیرساختهای امدادی، افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای توان پاسخگویی به حوادث و بحرانها، پروژه احداث ۲۰ انبار امدادی جمعیت هلالاحمر در استان تهران وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلالاحمر؛ جلسه هماهنگی این پروژه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه عمران و فنی جمعیت هلالاحمر برگزار و مشاور پروژه پس از بررسی سوابق و توانمندیهای متقاضیان انتخاب شد.
سیدرضا نورالدینی، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی عمران جمعیت هلالاحمر، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای امدادی در پایتخت اظهار کرد: احداث ۲۰ انبار امدادی جدید در پایگاههای جمعیت هلالاحمر استان تهران، گامی مهم در راستای افزایش توان لجستیکی و آمادگی عملیاتی این جمعیت برای مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی است.
وی افزود: استان تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت، گستردگی مناطق تحت پوشش و احتمال وقوع حوادث طبیعی و انسانساخت، نیازمند توسعه مستمر ظرفیتهای امدادی و پشتیبانی است و ایجاد انبارهای استاندارد امدادی میتواند نقش مهمی در تسریع روند امدادرسانی ایفا کند.
نورالدینی با تأکید بر اهمیت ذخیرهسازی راهبردی اقلام امدادی گفت: در شرایط بحرانی، بهویژه در زمان وقوع حوادث گسترده، زلزله و شرایط جنگی، دسترسی سریع به چادرهای امدادی، اقلام زیستی، تجهیزات نجات، مواد غذایی و سایر ملزومات مورد نیاز آسیبدیدگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: توسعه شبکه انبارهای امدادی و توزیع مناسب آنها در نقاط مختلف استان، ضمن افزایش سرعت واکنش در ساعات اولیه بحران، امکان پشتیبانی همزمان از چندین منطقه حادثهدیده را فراهم میکند و موجب کاهش زمان دسترسی آسیبدیدگان به خدمات امدادی میشود.
گفتنی است، احداث ۲۰ انبار امدادی جدید بخشی از برنامههای جمعیت هلالاحمر برای توسعه زیرساختهای لجستیکی، افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانها و ارتقای آمادگی ملی برای پاسخگویی در شرایط اضطراری محسوب میشود.