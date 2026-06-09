توضیح درباره طرح دائمی حمل و نقل عمومی رایگان

به گزارش ایلنا از شهر، مهدی پیرهادی در حاشیه چهارصد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به درخواست شهرداری و نظر مثبت دولت و معاون اول رییس جمهور مقرر شد رایگان بودن مترو و اتوبوس تا پایان دهه اول محرم تداوم داشته باشد، اظهار کرد: برخی اعضا همچنان با این موضوع مخالف بودند، اما اکثر اعضا با این اقدام موافقت کردند.

وی با بیان اینکه این لایحه دو فوریتی است و با توجه به دفاعیات شهرداری تصویب شده است، تصریح کرد: این لایحه با طرح دائمی حمل و نقل عمومی رایگان که برخی اعضای شورا ارائه داده بودند، متفاوت است.

پیرهادی همچنین خاطرنشان کرد: آن طرح با توجه به ابعاد مخالف محیط زیستی، اجتماعی و سایر مولفه‌ها رایگان بودن حمل و نقل عمومی را پیشنهاد داده بود اما متاسفانه مورد موافقت برخی اعضا قرار نگرفت. گرچه ۱۰ نفر موافق بودند اما درنهایت به دلیل مخالفت برخی اعضا تصویب نشد.

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