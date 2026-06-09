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ثبت‌نام دبیرستان پلیس طبق برنامه انجام می‌شود

ثبت‌نام دبیرستان پلیس طبق برنامه انجام می‌شود
کد خبر : 1796437
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مرکز گزینش و استخدام فراجا اعلام کرد: فرآیند ثبت‌نام حضوری و تشکیل پرونده داوطلبان دبیرستان پلیس امروز (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) مطابق برنامه زمان‌بندی شده برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرکز گزینش و استخدام فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: فرآیند ثبت‌نام حضوری و تشکیل پرونده دبیرستان پلیس در امروز مورخ سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ طبق برنامه انجام خواهد شد.

لذا از داوطلبان گرامی درخواست می‌شود در زمان مقرر و با همراه داشتن مدارک لازم برای انجام مراحل ثبت‌نام به محل مربوطه مراجعه کنند.

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