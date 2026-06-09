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وام ودیعه مسکن به دهک‌های یک تا سه جامعه ایثارگری اعطا می‌شود

وام ودیعه مسکن به دهک‌های یک تا سه جامعه ایثارگری اعطا می‌شود
کد خبر : 1796420
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مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد: وام ودیعه مسکن به دهک‌های یک تا سه جامعه ایثارگری اعم از خانواده شهدا و ایثارگران، جانبازان و آزادگان از سوی بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعطا می‌شود.

تهران - ایرنا- مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد: وام ودیعه مسکن به دهک‌های یک تا سه جامعه ایثارگری اعم از خانواده شهدا و ایثارگران، جانبازان و آزادگان از سوی بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعطا می‌شود.

به گزارش ایلنا از بنیاد شهید و امور ایثارگران، میثم اروز افزود: سهمیه وام ودیعه مسکن را بانک مرکزی بر اساس جدول الزام‌های مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دهک‌های یک تا سه جامعه هدف تخصیص داده است که پس از توزیع استانی توسط بانک‌های عامل می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.

وی ادامه داد: شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشتن در دهک‌های یک تا سه درآمدی و فاقد مسکن بودن متقاضی است همچنین این جامعه ایثارگری که وام مسکن دریافت کرده‌اند و اکنون قسط آنها تمام شده است و صاحب مسکن نیستند می‌توانند این وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: با توجه به محدودیت سهمیه اولویت از سوی استان‌ها اعمال می‌شود.

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