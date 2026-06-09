به گزارش ایلنا، علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در نشست بررسی ساختار و برنامه‌ریزی حج تمتع ۱۴۰۶ با تأکید بر تداوم ارائه مطلوب خدمات به زائران ایرانی گفت: تمامی خدمات اجرایی، فرهنگی و پشتیبانی مورد نیاز زائران در سرزمین وحی با نظم و بدون خلل در حال انجام است و برنامه‌ریزی‌ها برای مراحل پایانی عملیات حج نیز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت آغاز برنامه‌ریزی‌های حج سال آینده افزود: همزمان با ادامه عملیات جاری، باید آسیب‌شناسی دقیق فرآیندهای اجرایی نیز انجام شود تا برنامه‌های حج ۱۴۰۶ بر اساس تجربیات امسال و در چارچوب ضوابط جدید وزارت حج و عمره عربستان تدوین شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه عربستان برای اجرای حج آینده زمان‌بندی مشخصی تعیین کرده است، اظهار کرد: تمامی بخش‌ها از جمله حوزه‌های ثبت‌نام، کارگزاری، اسکان، درمان و پشتیبانی باید برنامه‌های خود را با این زمان‌بندی بازتعریف و هماهنگ کنند تا هیچ مرحله‌ای خارج از تقویم اعلام‌شده انجام نشود.

رشیدیان یکی از مهم‌ترین تغییرات حج ۱۴۰۶ را موضوع استطاعت جسمی زائران عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی جدید، تأیید استطاعت جسمی و معاینات پزشکی زائران باید پیش از واریز وجه و ثبت‌نام نهایی انجام شود. این اقدام ضمن جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، رضایتمندی متقاضیان را نیز افزایش خواهد داد.

وی همچنین بر ضرورت تدوین دقیق برنامه‌های اجرایی، تعیین مسئولیت‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: تمامی اقدامات باید در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده از سوی وزارت حج و عمره عربستان انجام شود.

همچنین در این جلسه آقای جودمردی مدیر کنترل عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ بر آسیب شناسی بهینه در طول موسم تاکید کرد و تعیین وظایف واحدها برای برنامه ریزی حج تمتع آتی را ضروری دانست .

وی تاکید کرد: می بایست ایده ها، نظرات و راهبردهای مدنظر هر چه سریعتر اعلام شود تا اقدامات مطابق چارچوب زمانی وزارت حج و عمره تدوین گردد .

در ادامه این نشست، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز با تشریح برنامه‌های اولیه حج ۱۴۰۶ گفت: فرآیند فراخوان متقاضیان و اقدامات مقدماتی پیش ثبت‌نام از تیرماه آغاز خواهد شد و مراحل معاینات پزشکی نیز بر اساس دستورالعمل‌های جدید برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

وی افزود: همزمان با آغاز برنامه‌ریزی‌های حج آینده، روند آسیب‌شناسی عملیات حج جاری نیز در دستور کار قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و در برنامه‌های سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

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