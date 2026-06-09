مترو و بیآرتی تهران تا پایان دهه اول محرم رایگان شد
معاون ارتباطات شورایشهر تهران از رایگان شدن حملونقل عمومی تهران تا پایان دهه اول محرم خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمود کبیری یگانه امروز گفت: لایحه دوفوریتی استفاده رایگان از حملونقل عمومی تهران تا پایان دهه اول محرم تصویب شد.
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهردار تهران نیز دیروز در نشست خبری درباره تردد رایگان شهروندان با مترو و اتوبوسهای BRT اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و رویکردی که از 10 اسفند سال گذشته اتخاذ شده است، مترو و اتوبوسهای BRT همچنان بهصورت رایگان ارائه خدمات خواهند داد.
وی ادامه داد: با توجه به نشست روز گذشته شهرداری با معاون اول رئیسجمهور، پیشنهاد دولت نیز تداوم این روند است. زاکانی نیز برای این موضوع، طرحی را به هیئت دولت ارائه خواهد کرد.