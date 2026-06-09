کسب رتبه برتر سازمان مدارس غیردولتی در نخستین جشنواره ملی شفافیت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: کسب رتبه برتر در «جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»، ثمره اهتمامِ کارکنان سازمان بر مدارِ قانون‌مداری و صیانت از حقوق مردم است.

محمودزاده تصریح کرد: شفافیت در عملکرد و هوشیاری در شناسایی و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای هر دستگاه حاکمیتی است که سودای خدمت صادقانه به مردم را در سر دارد. تحقق شفافیت، بستر اصلی «اعتماد عمومی» را فراهم می‌آورد و با مسدودسازی روزنه‌های فساد و رانت، عدالت را در توزیع خدمات و فرصت‌ها تضمین می‌کند. ثمره‌ی نهایی این رویکرد، افزایش بهره‌وری، صیانت از حقوق مردم و ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه اظهار کرد: در «اولین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» که به همت سازمان بازرسی کل کشور در آذرماه سال ۱۴۰۴ برگزار گردید، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موفق شد در میان تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و ارکان وزارت آموزش و پرورش، عنوان «رتبه برتر» را به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: کسب این جایگاه، گواهی بر همت والای همکاران خدوم در این سازمان است که با سرلوحه قرار دادن قانون‌مداری، صراحت در عملکرد و تلاش برای پیشگیری از تعارض منافع، گام‌های موثری در مسیر خدمت‌رسانی پاک و کارآمد برداشته‌اند. این موفقیت ملی را مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی یکایک همکاران عزیزم در ستاد سازمان و ادارات تابعه می‌دانم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به تمامی همکارانِ متعهد و دلسوز، از تلاش‌های مجدانه، دقت‌نظر و مسئولیت‌پذیریِ ایشان که در نهادینه‌سازی فرهنگِ شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، پیش‌گام بوده‌اند، صمیمانه قدردانی نمود. و ادامه داد: امیدوارم این حرکت، الگویی پویا برای استمرارِ خدمت خالصانه و ارتقای سطح رضایتمندی ذی‌نفعانِ شریفِ نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.

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