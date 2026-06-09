به گزارش ایلنا به نقل از سازمان سنجش، پیرو اعلام برنامۀ زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۵ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲در تارنمای این سازمان، به اطلاع متقاضیان برنامۀ پذیرش در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ می‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب‍ رشتۀ این برنامۀ پذیرش (برای مجموعه‌های پذیرش با آزمون و هم‌چنین مجموعه‌های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ آغاز و تا روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ادامه خواهد داشت. اطلاعیه تکمیلی و همچنین دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته هم‌زمان با شروع ثبت‌نام در تارنمای این سازمان منتشر خواهد شد.

لازم به توضیح است، آزمون برای مجموعه‌هایی که پذیرش آن‌ها به روش باآزمون انجام می‌شود، در روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ برگزار خواهد شد.

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