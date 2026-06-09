تفاوت قیمت ۱۰ برابری داروهای وارداتی؛ هشداری برای اتکا به تولید داخل
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش شدید قیمت داروها در بازارهای جهانی گفت: امروز قیمت بسیاری از داروها حتی در کشورهای غیرغربی ۵ تا ۱۰ برابر قیمت داخلی است که اهمیت حمایت از تولید ملی را دوچندان میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی اظهار کرد: سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفت تا ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی کشور برای شرایط اضطراری تقویت شود.
وی افزود: از میان حدود سه هزار قلم داروی موجود در کشور، ۸۰۰ قلم داروی حیاتی و ضروری مورد نیاز در شرایط جنگی و بحران شناسایی و تأمین شد. همچنین حدود ۳۵۰ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز برای شرایط اضطراری نیز در فهرست ذخایر راهبردی قرار گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نتایج این اقدام گفت: به واسطه این ذخایر، در جریان جنگ ۱۲ روزه و سایر بحرانها، هیچ کمبود جدی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی رخ نداد و خدمات درمانی کشور بدون اختلال ادامه یافت.
دکترپیرصالحی با بیان اینکه تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز بحرانها نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، افزود: تهیه این اقلام به سادگی امکانپذیر نیست و تأمین آنها از بازارهای خارجی با محدودیتها و هزینههای قابل توجهی همراه است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت بسیاری از داروهایی که برای جبران کمبودها از خارج کشور استعلام میشود، حتی از کشورهای شرقی و غیرغربی، بین پنج تا ۱۰ برابر قیمت داروهای موجود در داخل کشور است؛ موضوعی که بار مالی سنگینی را برای نظام سلامت ایجاد میکند.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه ایران همچنان از ارزانترین قیمتهای دارویی در منطقه و حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان برخوردار است، گفت: همین تفاوت قیمت، اهمیت اتکا به تولید داخلی را بیش از پیش نشان میدهد.
وی تصریح کرد: اولویت سازمان غذا و دارو، دسترسی پایدار مردم به دارو است و در این مسیر، داخلی یا وارداتی بودن دارو در درجه دوم اهمیت قرار دارد. با این حال، هر جا امکان تأمین نیاز کشور از طریق تولید داخل وجود داشته باشد، این مسیر در اولویت قرار میگیرد و واردات زمانی انجام میشود که کمبود یا اختلال در تأمین وجود داشته باشد.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز برای برخی اقلام دارویی از ظرفیت واردات استفاده میشود تا کمبودهای احتمالی جبران شود.
وی درباره برخی گلایههای مردمی نسبت به قیمت یا کمبود برخی داروها گفت: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به داروهای برند وارداتی است؛ داروهایی که در بسیاری از موارد، نمونه تولید داخل یا مشابههای قابل قبول با قیمت مناسبتر برای آنها وجود دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در برخی موارد نیز به دلیل وجود تولید داخل، مجوز واردات داروی برند صادر نمیشود یا ارز ترجیحی داروی وارداتی حذف شده و دارو با نرخ ارز بالاتری تأمین میشود که طبیعتاً موجب افزایش قیمت آن خواهد شد.
دکتر پیرصالحی با اشاره به محدودیتهای انتقال ارز و شرایط خاص کشور اظهار کرد: واردات داروهای برند اروپایی و آمریکایی با دشواریهای فراوانی همراه است و در شرایط جنگی و تحریم، نمیتوان انتظار داشت این داروها به سهولت در دسترس باشند؛ بنابراین استفاده از داروهای تولید داخل و جایگزینهای معتبر یک ضرورت محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به عملکرد نظام سلامت در ارائه خدمات به آسیبدیدگان بحرانها گفت: در جریان جنگ اخیر بیش از ۴۰ هزار مجروح به صورت رایگان در بیمارستانهای کشور درمان شدند و هزینه دارو و تجهیزات مورد نیاز آنان نیز بدون دریافت وجه تأمین شد.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه از همکاری مؤثر تمامی حلقههای زنجیره تأمین دارو قدردانی کرد و افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه موجب شد آمادگی بیشتری برای مدیریت شرایط بحرانی ایجاد شود و در بحران اخیر، کمترین میزان تعطیلی داروخانهها را شاهد بودیم.
وی گفت: به جز تهران که بخشی از داروخانهها با هماهنگی معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و به دلیل کاهش جمعیت حاضر در شهر به طور موقت تعطیل شدند، در سایر نقاط کشور داروخانهها به صورت کامل فعال بودند و خدمات دارویی بدون وقفه ارائه شد.
پیرصالحی تأکید کرد: همکاری مستمر داروخانهها، شرکتهای پخش، تأمینکنندگان و معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی موجب شد زنجیره تأمین و توزیع دارو در کشور پایدار بماند و مردم کمترین آسیب را از شرایط بحرانی متحمل شوند.