معاون پژوهشی وزارت علوم:
تأمین امنیت غذایی بدون فناوریهای نوین ممکن نیست
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به چالشهای پیش روی کشور در حوزه منابع آبی و تأمین غذا گفت: برای تأمین امنیت غذایی ناگزیر از بهرهگیری از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، سید مهدی ابطحی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنگره باغبانی ایران که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به خسارتهای وارد شده به زیرساختهای کشور و آسیب به صنایع بزرگ و صنایع پاییندستی در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در کنار این مسائل اقتصاد مبتنی بر آیتی نیز دچار آسیب شده و بیکاری در برخی بخشهای صنعتی مشکلات متعددی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه تابآوری کشور در حوزه دفاعی به دلیل اتکا به فناوریهای داخلی و فناوریهای پیشرفته ایجادشده در داخل کشور در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، افزود: این موضوع یک دستاورد مهم محسوب میشود، زیرا این توانمندی بر فناوریهای داخلی و فناوریهایی استوار است که در داخل کشور به سطح بالایی از بلوغ رسیدهاند، به همین دلیل کشور توانسته است وضعیت دفاعی خود را در سطح قابل قبولی حفظ کند.
ابطحی با بیان اینکه جمعیت جوان یک سرمایه برای کشور محسوب میشود، ادامه داد: در کنار ظرفیتهای محدود اکولوژیکی کشور، این نگرانی وجود دارد که آیا در آینده میتوان پاسخگوی نیازهای جمعیتی، بهویژه در حوزه امنیت غذایی بود؟
معاون پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و تابآوری کشور اظهار کرد: از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا منابع محدود آبی کشور امکان تداوم و توسعه فعالیتهای کشاورزی را فراهم میکند یا نه؛ که همه این چالشها و تناقضنماها در صورتی قابل حل هستند که به نوآوری و فناوری توجه شود و در این میان، حوزه باغبانی میتواند نقش بسیار مؤثری ایفا کند.
ابطحی با اشاره به تحولات ایجادشده در شیوههای کشت گفت: توسعه گلخانههای مدرن، کاهش مصرف آب و بهرهگیری از روشهایی مانند آبیاری زیرسطحی، بخشی از راهکارهایی است که مسیر عبور از چالشهای موجود را نشان میدهد.
وی افزود: در کشوری که بخش قابل توجهی از آن دارای اقلیم خشک و کمآب است، برای تأمین امنیت غذایی ناگزیر از بهرهگیری از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی هستیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین با اشاره به تغییر رویکرد در برخی صنایع اظهار کرد: همانگونه که در صنایع فولادی به جای تمرکز صرف بر حجم تولید، توجه به تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و درآمد بالاتر مورد توجه قرار گرفته است، در بخش کشاورزی نیز باید نگاه به سمت ارزش اقتصادی محصولات معطوف شود.
وی تأکید کرد: علاوه بر استفاده از فناوری برای کاهش مصرف آب، توجه به ارزش اقتصادی محصولات میتواند یکی از راهبردهای مهم توسعه کشاورزی در شرایط کنونی کشور باشد.