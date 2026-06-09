سخنگوی هلال احمر:
۵ نفر از زائران حج فوت شدند
سخنگوی جمعیت هلالاحمر با تشریح خدمات درمانی ارائهشده به زائران حج، از انجام ۷۲ هزار و ۶۵۰ مورد ویزیت عمومی و تخصصی، انتقال ۲۷۳ زائر به مراکز درمانی و ثبت ۵ مورد فوتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلالاحمر در تشریح آخرین آمار خدمات درمانی ارائهشده به زائران حج تمتع، گفت: تاکنون ۱۹۹ هزار و ۹۴۴ خدمت درمانی در مراکز درمانی و بیمارستانهای مستقر در شهرهای مکه، مدینه و صحرای عرفات به زائران ارائه شده است.
وی افزود: در این مدت ۷۲ هزار و ۶۵۰ مورد ویزیت عمومی و ۲۲ هزار و ۵۸۸ مورد ویزیت تخصصی و ۲۷ هزار و ۳۹۵ مورد خدمات پرستاری انجام شده است.
خالدی بیان کرد: همچنین ۷۶ هزار و ۸۱۱ نسخه دارویی برای زائران تجویز و تحویل شده است.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر با اشاره به مجموع مراجعات درمانی زائران گفت: در مجموع ۸۶ هزار و ۶۴۴ مورد ویزیت در مراکز درمانی ثبت شده که بخشی از آن در مکه و مابقی در مدینه انجام شده است.
وی از انتقال ۲۷۳ زائر به مراکز درمانی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴ نفر بستری هستند و عمده موارد بستری مربوط به بیماریهای داخلی و اورژانسهای قلبی است.
خالدی در پایان اعلام کرد: تاکنون ۵ مورد فوتی در میان زائران ثبت شده است.