اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تمام ظرفیتهای نظام سلامت کشور در حالت آمادهباش کامل است
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در پی حملات اخیر دشمن در طی ساعات گذشته در برخی مناطق کشور و با توجه به شرایط ویژه، به اطلاع هموطنان عزیز میرساند تمامی ظرفیتهای نظام سلامت کشور در حالت آمادهباش کامل قرار داشته و ارائه خدمات درمانی، اورژانسی، بهداشتی و دارویی بدون وقفه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، براساس این اطلاعیه، تمامی پایگاههای اورژانس، بیمارستانها، مراکز درمانی، مراکز انتقال خون، شبکههای بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در حالت آمادگی کامل و کلیه امکانات و نیروهای تخصصی، برای خدمترسانی به شهروندان عزیز فراهم است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پزشکان، پرستاران، پرسنل اورژانس، کارکنان بهداشتی و درمانی و سایر خدمتگزاران تیم ملی سلامت، از مردم شریف ایران درخواست میکند:
• آرامش خود را حفظ کرده و اخبار مرتبط با وضعیت سلامت و خدمات درمانی را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند.
• از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی و بخشهای اورژانس خودداری کنند تا امکان ارائه خدمات سریعتر به بیماران و مصدومان نیازمند فراهم شود.
• در صورت نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی، با سامانه 115 تماس بگیرند.
• از حضور بدون هماهنگی در محلهای رخ دادن حوادث و نیز مراکز درمانی بپرهیزند.
• توصیههای ایمنی، بهداشتی و امدادی دستگاههای مسئول را با دقت دنبال و رعایت کنند.
وزارت بهداشت از عموم هموطنان درخواست میکند در شرایط کنونی با حفظ همبستگی ملی، همکاری با نیروهای امدادی و درمانی و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده، یاریگر تلاشهای انجامشده برای حفظ سلامت و امنیت جامعه باشند.
اطلاعیههای تکمیلی از طریق درگاههای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر خواهد شد.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی