وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران، پرسنل اورژانس، کارکنان بهداشتی و درمانی و سایر خدمتگزاران تیم ملی سلامت، از مردم شریف ایران درخواست می‌کند:

• آرامش خود را حفظ کرده و اخبار مرتبط با وضعیت سلامت و خدمات درمانی را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند.

• از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی و بخش‌های اورژانس خودداری کنند تا امکان ارائه خدمات سریع‌تر به بیماران و مصدومان نیازمند فراهم شود.

• در صورت نیاز به خدمات فوریت‌های پزشکی، با سامانه 115 تماس بگیرند.

• از حضور بدون هماهنگی در محل‌های رخ دادن حوادث و نیز مراکز درمانی بپرهیزند.

• توصیه‌های ایمنی، بهداشتی و امدادی دستگاه‌های مسئول را با دقت دنبال و رعایت کنند.

وزارت بهداشت از عموم هموطنان درخواست می‌کند در شرایط کنونی با حفظ همبستگی ملی، همکاری با نیروهای امدادی و درمانی و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده، یاری‌گر تلاش‌های انجام‌شده برای حفظ سلامت و امنیت جامعه باشند.

اطلاعیه‌های تکمیلی از طریق درگاه‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر خواهد شد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی