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رئیس سازمان اورژانس کشور:

۱۵ نفر در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی مجروح شدند/ تا کنون هیچ شهیدی گزارش نشده است

۱۵ نفر در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی مجروح شدند/ تا کنون هیچ شهیدی گزارش نشده است
کد خبر : 1796065
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رئیس سازمان اورژانس کشور از مجروحیت ۱۵ نفر در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از شهادت هموطنان در حمله اخیر گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر با اشاره به آخرین آمار مجروحان حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: در مجموع ۱۵ نفر در این حملات مجروح شده‌اند که ۱۴ نفر از آنها مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و یک نفر نیز از شهر تهران هستند.

وی افزود: از مجموع مجروحان، یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است و ۱۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم، ترخیص شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی کشور، تصریح کرد: نظام سلامت و مجموعه اورژانس کشور در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت تداوم اقدامات خصمانه دشمن، خدمات لازم و مطلوب به مجروحان احتمالی ارائه شود.

دکتر میعادفر خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ موردی از شهادت هموطنان در پی این حملات گزارش نشده است.

بر اساس گزارش وبدا، گفتنی است در پی حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به کشورمان، چندین نقطه از اماکن نظامی و غیرنظامی در طول روز جاری مورد هدف قرار گرفت که نیروهای امدادی و اورژانس از نخستین لحظات در محل‌های حادثه حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

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