احتمال تأخیر در برخی پروازهای بازگشت حجاج به ایران

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، درباره روند بازگشت حجاج ایرانی به کشور گفت: زائرانی که پیش‌تر برای بازگشت آنان به ایران برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل انجام نشدن برخی پروازها با تأخیر مواجه خواهند شد و برآوردهای اولیه حاکی از آن است که این تأخیر در برخی موارد ممکن است تا ۷۲ ساعت به طول بیانجامد.

وی افزود: با همکاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها، تلاش گسترده‌ای برای کاهش مدت این تأخیرها و تسریع در انتقال زائران به کشور در جریان است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه پروازهای روزهای آینده اظهار کرد: برای فردا ۱۰ پرواز پیش‌بینی شده که امیدواریم بخش عمده آن‌ها انجام شود و روند بازگشت حجاج با سرعت بیشتری ادامه یابد.

رشیدیان همچنین درباره مقصد پروازهای بازگشت گفت: در شرایط فعلی، فرودگاه مشهد به عنوان مقصد پروازهای بازگشت زائران تعیین شده است و برنامه‌ریزی‌شده در کوتاه‌مدت به این فرودگاه انجام خواهد شد. البته در صورت فراهم شدن شرایط و بازگشایی سایر فرودگاه‌های کشور، امکان انتقال حجاج به دیگر شهرها نیز فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی درباره وضعیت زائران وجود ندارد، تصریح کرد: زائرانی که برای عزیمت به فرودگاه جده اعزام شده بودند، پس از تغییر شرایط به محل‌های اسکان خود در مکه مکرمه بازگردانده شدند و همه آنان در سلامت کامل به سر می‌برند.

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: تمامی خدمات اسکان، تغذیه، حمل‌ونقل و پشتیبانی مورد نیاز زائران تا زمان بازگشت به کشور بدون وقفه ادامه خواهد داشت و سازمان حج و زیارت با تمام ظرفیت در حال پیگیری امور مربوط به انتقال حجاج از سرزمین وحی است.