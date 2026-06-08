به گزارش ایلنا از وبدا، نشست کارگروه کاهش تهدیدکننده‌های محیطی سلامت در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورا و جمعی از اساتید دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، پیش‌نویس سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفت. این سند با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و با هدف تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای صیانت از سلامت جامعه، پیشگیری و کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم و همچنین ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت در برابر مخاطرات اقلیمی تدوین شده است.

بر اساس این گزارش، سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم مشتمل بر ۵ هدف، ۲۴ راهبرد و ۱۰۶ اقدام است که چارچوبی برای برنامه‌ریزی و اقدام هماهنگ دستگاه‌های مختلف در مواجهه با پیامدهای سلامت‌محور تغییرات اقلیمی فراهم می‌کند.

اعضای کارگروه در این نشست ضمن بررسی ابعاد مختلف سند و ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی برای مقابله با چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم و آثار آن بر سلامت تأکید کردند.

در پایان این نشست، پیش‌نویس سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم پس از جمع‌بندی و اعمال اصلاحات پیشنهادی در کارگروه تأیید شد تا در ادامه روند تصویب، برای طرح در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه شود.