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تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت
کد خبر : 1795930
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با اشاره به نشست صبح امروز شورای معاونین این وزارتخانه گفت: هم‌زمان با آغاز مرحله جدید جنگ از سوی دشمن، این نشست عملاً به جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت تبدیل شد.

به گزارش ایلنا از وبدا، حسین کرمانپور اظهار داشت: در این جلسه علاوه بر بررسی موضوعات جاری، تمهیدات لازم برای تأمین داروهای استراتژیک، واکسن، فرآورده‌های خونی و سایر اقلام دارویی مورد نیاز اندیشیده شد.

وی افزود: در شرایط کنونی، ما در وزارت بهداشت جنگ را تمام‌شده تلقی نمی‌کنیم و همچنان در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌بریم. تمامی مراکز بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی نیز با حداکثر آمادگی در حال خدمات‌رسانی هستند.

به گفته کرمانپور، تمام تلاش وزارت بهداشت بر این است تا بر اساس دستور رئیس‌جمهور، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام شود که مردم کمبود و نارسایی ناجوری در حوزه سلامت احساس نکنند و مانند تمامی بحران‌های گذشته، از کیفیت خدمات‌رسانی آرامش خاطر داشته باشند.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: نظام سلامت با تمام توان پای ایران و ملت بزرگ آن ایستاده است تا این شرایط سخت سپری شده و آرامش دوباره برقرار شود.

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