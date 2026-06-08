کشف مزرعه خشخاش در دنا
بوته های گیاه ممنوعه خشخاش در یکی از مناطق شهرستان دنا در محل امحاء و معدوم شد.
به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی دنا گفت: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در نقاط حاشیهای شهرستان دنا، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ بهنام زمانی افزود: پس از تایید صحت گزارشها، و اخذ دستور قضایی عوامل پاسگاه انتظامی به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
در این عملیات مزرعه مجزا که تحت کشت گیاه ممنوعه خشخاش بود، شناسایی و تمامی بوتهها در همان محل امحاء و معدوم شد.
وی ادامه داد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و مالکان این مزارع با جدیت در حال پیگیری است.
فرمانده انتظامی دنا گفت: پلیس اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با استفاده از اراضی کشاورزی، سلامت جوانان و امنیت روانی خانوادهها را به خطر بیندازند.