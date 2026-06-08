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سازماندهی تیم‌های عملیاتی در شرایط جنگی

سازماندهی تیم‌های عملیاتی در شرایط جنگی
کد خبر : 1795922
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دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در جلسه ستاد شرایط اضطراری جمعیت هلال‌احمر گفت: در پی حملات دشمن صهیونیستی به مناطقی از کشور، سازماندهی تیم‌های عملیاتی و حفظ آمادگی در تمامی‌بخش‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، میثم افشار در ستاد شرایط اضطراری و جلسه بر خط با مدیران عامل استان‌ها، گفت: علی‌رغم اخطارهای مکرر جمهوری اسلامی و در پی شرارت رژیم صهیونستی در منطقه ضاحیه جنوبی لبنان، راهبرد پدافندی کشور به راهبرد تهاجمی تبدیل شده و طی ساعات گذشته، پایگاه‌های نظامی رژیم مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی علاقه‌مند تقابل مستقیم با کشور ایران و جمهوری اسلامی است، افزود: حمله به بخشی از مجتمع پتروشیمی‌کارون در ماهشهر خوزستان در کنار حمله به مراکز نظامی، به معنای نگاه رژیم به تخریب و آسیب به زیرساخت‌هاست.

افشار بیان کرد: در شرایط موجود، سازماندهی تیم‌های عملیاتی و امدادی و حفظ آمادگی برای هر سناریوی احتمالی بسیار ضروری است.

دبیرکل هلال‌احمر خاطرنشان کرد: در ٢ جنگ اخیر، مجموعه درس‌آموخته‌های جمعیت در بحث امدادرسانی در جنگ، بسیار فراوان بوده است. لذا مدیران عامل و معاونین استان‌ها باید با درنظر گرفتن تمامی تجربیات، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط منفی و کاستی‌ها، آمادگی لازم در تمامی‌بخش‌ها را حفظ کنند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، وی در پایان گفت: با توجه به شرایط اضطراری پیش‌ آمده، دستورالعمل ٣٠ بندی و ابلاغی در جنگ تحمیلی سوم، مورد توجه ویژه مدیران عامل استان‌ها قرار گیرد.

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