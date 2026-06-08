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پرداخت ۳۷ همت وام به مددجویان در دهه اخیر

پرداخت ۳۷ همت وام به مددجویان در دهه اخیر
کد خبر : 1795921
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مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان وام به مددجویان در ۱۰ سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از کمیته امداد امام خمینی (ره)، علی عاشوری با تبریک دهمین سالگرد تأسیس صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، افزود: صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از بدو تأسیس در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵، با تکیه بر اصول اقتصاد اسلامی، شفافیت مالی و خدمت‌رسانی مبتنی بر ارزش‌های دینی، مسیر رشد و توسعه را با جدیت پیموده است.

وی افزود: امروز اعلام می‌کنیم که صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت بزرگ‌ترین صندوق قرض‌الحسنه کشور است. جایگاهی که نه با ادعا و شعار، بلکه با خدمت مستمر، ارقام قابل استناد و اعتماد مردمی به دست آمده است.این صندوق در طول یک دهه فعالیت، با اتکا به اعتماد خیران، سپرده‌گذاران و مشتریان گرانقدر، توانسته است دستاوردهای ملموسی در حوزه خدمات مالی غیرانتفاعی به ثبت برساند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت اعطای بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از ۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را یک آمار قابل توجه دانست و اظهار کرد: در همین مدت صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت موفق به جذب ۶۱۲ میلیارد تومان قرض ماندگار با اعتماد خیران نیک‌اندیش شده است.

وی از انعقاد بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ فقره تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌ها، نهادهای معتبر کشور و خیران به مبلغ ۲۶۶۵ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: تحولات بزرگی در حوزه خدمات الکترونیک از جمله راه‌اندازی پیشخوان مجازی، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک رخ داده است.

عاشوری با اشاره به کاهش معوقات به پایین‌ترین سطح (۰.۸ درصد)،گفت: این صندوق در تمام سال‌های فعالیت موفق به اخذ گزارش حسابرسی مطلوب شده است.

وی با تاکید بر اهمیت احراز و تثبیت جایگاه صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی برتر کشور در مقیاس‌های مختلف ارزیابی، اضافه کرد: دهمین سالروز تأسیس، نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز فصلی تازه است. صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت بر آن است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین و نگاه تحولی، نقش‌آفرینی مؤثرتر در توانمندسازی اقتصادی اقشار نیازمند، گسترش عدالت مالی و تعمیق مشارکت مردمی در چرخه اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

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