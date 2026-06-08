پرداخت ۳۷ همت وام به مددجویان در دهه اخیر

وی افزود: امروز اعلام می‌کنیم که صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت بزرگ‌ترین صندوق قرض‌الحسنه کشور است. جایگاهی که نه با ادعا و شعار، بلکه با خدمت مستمر، ارقام قابل استناد و اعتماد مردمی به دست آمده است.این صندوق در طول یک دهه فعالیت، با اتکا به اعتماد خیران، سپرده‌گذاران و مشتریان گرانقدر، توانسته است دستاوردهای ملموسی در حوزه خدمات مالی غیرانتفاعی به ثبت برساند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت اعطای بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از ۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را یک آمار قابل توجه دانست و اظهار کرد: در همین مدت صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت موفق به جذب ۶۱۲ میلیارد تومان قرض ماندگار با اعتماد خیران نیک‌اندیش شده است.

وی از انعقاد بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ فقره تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌ها، نهادهای معتبر کشور و خیران به مبلغ ۲۶۶۵ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: تحولات بزرگی در حوزه خدمات الکترونیک از جمله راه‌اندازی پیشخوان مجازی، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک رخ داده است.

عاشوری با اشاره به کاهش معوقات به پایین‌ترین سطح (۰.۸ درصد)،گفت: این صندوق در تمام سال‌های فعالیت موفق به اخذ گزارش حسابرسی مطلوب شده است.

وی با تاکید بر اهمیت احراز و تثبیت جایگاه صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی برتر کشور در مقیاس‌های مختلف ارزیابی، اضافه کرد: دهمین سالروز تأسیس، نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز فصلی تازه است. صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت بر آن است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین و نگاه تحولی، نقش‌آفرینی مؤثرتر در توانمندسازی اقتصادی اقشار نیازمند، گسترش عدالت مالی و تعمیق مشارکت مردمی در چرخه اقتصاد مقاومتی ایفا کند.