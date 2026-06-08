آزادی ۱۳ هزار و ۳۲۵ زندانی در اجرای طرح پایش

به گزارش ایلنا، عباس منصوری افزود: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، رویکرد‌های اصلاحی، بازپروری، آموزش زندانیان و اشتغال آنها، بخشی از این برنامه‌های گسترده برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است.

وی تصریح کرد: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با هدف مهارت‌آموزی به زندانیان و فراهم ساختن بستر اشتغال؛ شرایطی را فراهم می‌سازد تا زندانی پس از خروج از زندان علاوه بر احساس سودمندی، برای امرار معاش نیز امکان اشتغال در خارج از زندان را داشته باشد.

معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل کشور گفت: در پایش زندانیان در سال گذشته که با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادسرا‌های سراسر کشور انجام شد، عملکرد موفقی داشتیم، تا جایی که در اجرای این طرح ۱۳ هزار و ۳۲۵ زندانی واجد شرایط، آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل کشور همچنین از اجرای موفق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور خبر داد و عنوان کرد: بیش از ۸۶ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در این بخش، استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران و مرکزی پیشرو هستند.

منصوری در ادامه با اشاره به استفاده از سامانه نظارت کنترل الکترونیکی (پابند) برای زندانیان واجد شرایط، افزود: تعدادی از زندانیان واجد شرایط در سطح کشور از این ارفاق قانونی بهره‌مند شده و در این حوزه، استان‌های زنجان، خراسان جنوبی و لرستان موفق‌ترین عملکرد را داشته‌اند.

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