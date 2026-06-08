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انتشار کتاب تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات بین‌المللی الزویر

انتشار کتاب تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات بین‌المللی الزویر
کد خبر : 1795846
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کتاب تخصصی «Application of Phase Change Materials in Energy Storage and Conversion Systems» تألیف دکتر مهدی مهرپویا، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار دانشگاه تهران، با همکاری مهدی علی‌بیگی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و فرزاد غفوریان دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی توسط انتشارات معتبر بین‌المللی الزویر (Elsevier) منتشر شد.

به گزارش ایلنا از دانشگاه تهران، این کتاب به بررسی جامع کاربرد مواد تغییر فاز (Phase Change Materials - PCMs) در سامانه‌های ذخیره‌سازی و تبدیل انرژی می‌پردازد و تازه‌ترین دستاوردهای علمی و مهندسی این حوزه را در قالب ۱۳ فصل تخصصی ارائه می‌کند. اصول ذخیره‌سازی انرژی حرارتی، انتخاب و دسته‌بندی مواد تغییر فاز، مدل‌سازی و طراحی سامانه‌های ذخیره‌سازی، کاربردهای صنعتی و ساختمانی PCMها، روش‌های شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و تکنیک‌های بهینه‌سازی سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این اثر هستند.

این کتاب با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون صنایع و پژوهشگران در حوزه ذخیره‌سازی انرژی، به‌ویژه در کاربردهای مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، تدوین شده و می‌تواند به عنوان مرجعی ارزشمند برای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان صنعت انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

علاقه‌مندان برای دسترسی به این کتاب می‌توانند به پیوند زیر مراجعه نمایند:

https://shop.elsevier.com/books/application-of-phase-change-materials-in-energy-storage-and-conversion-systems/mehrpooya/978-0-443-34180-9

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