به گزارش ایلنا از دانشگاه تهران، این کتاب به بررسی جامع کاربرد مواد تغییر فاز (Phase Change Materials - PCMs) در سامانه‌های ذخیره‌سازی و تبدیل انرژی می‌پردازد و تازه‌ترین دستاوردهای علمی و مهندسی این حوزه را در قالب ۱۳ فصل تخصصی ارائه می‌کند. اصول ذخیره‌سازی انرژی حرارتی، انتخاب و دسته‌بندی مواد تغییر فاز، مدل‌سازی و طراحی سامانه‌های ذخیره‌سازی، کاربردهای صنعتی و ساختمانی PCMها، روش‌های شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و تکنیک‌های بهینه‌سازی سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این اثر هستند.

این کتاب با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون صنایع و پژوهشگران در حوزه ذخیره‌سازی انرژی، به‌ویژه در کاربردهای مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، تدوین شده و می‌تواند به عنوان مرجعی ارزشمند برای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان صنعت انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

علاقه‌مندان برای دسترسی به این کتاب می‌توانند به پیوند زیر مراجعه نمایند:

https://shop.elsevier.com/books/application-of-phase-change-materials-in-energy-storage-and-conversion-systems/mehrpooya/978-0-443-34180-9