اعلام آمادگی پژوهشگاه ملی سرطان برای میزبانی از محققان انستیتو پاستور
پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی با اعلام آمادگی برای میزبانی از محققان انستیتو پاستور ایران، بر تداوم حمایت از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی این مجموعه در دوره بازسازی تأکید کرد و از فراهمسازی کامل زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی خود برای این منظور خبر داد.
به گزارش ایلنا از جهاددانشگاهی، رامین صرامیفروشانی سرپرست پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی در نامهای به احسان مصطفوی؛ رئیس انستیتو پاستور ایران، ضمن محکومیت شدید حمله به مراکز علم و فناوری کشور و اشاره به نامه بخش بیوتکنولوژی آن انستیتو، اعلام کرد: پژوهشگاه ملی سرطان با کمال افتخار آماده است تا در دوره بازسازی و احیای ظرفیتهای انستیتو پاستور ایران، فضای اداری، پژوهشی و زیرساختهای آزمایشگاهی خود را در اختیار محققان و کارشناسان این مجموعه قرار دهد.
در این نامه همچنین آمده است که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران انستیتو پاستور ایران میتوانند بدون هیچگونه محدودیت زمانی، تا بازگشت کامل ظرفیتهای آن مؤسسه، از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه ملی سرطان برای ادامه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود بهرهمند شوند. همچنین رئیس و مدیران ارشد جهاددانشگاهی نیز از این اقدام حمایت جدی به عمل آوردهاند
صرامیفروشانی در ادامه با تأکید بر جایگاه علمی انستیتو پاستور ایران تصریح کرده است: این مؤسسه پرافتخار باید هرچه سریعتر بازسازی شده و دوباره تمامی ظرفیتهای علمی، پژوهشی، فناورانه و خدماتی خود را در خدمت نظام سلامت و پیشرفت علمی کشور قرار دهد.
وی همچنین انستیتو پاستور ایران را «خانه دوم» خود توصیف کرده و میزبانی از همکاران این مجموعه را افتخاری برای پژوهشگاه ملی سرطان دانسته است.