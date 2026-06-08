اعلام آمادگی پژوهشگاه ملی سرطان برای میزبانی از محققان انستیتو پاستور

در این نامه همچنین آمده است که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران انستیتو پاستور ایران می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی، تا بازگشت کامل ظرفیت‌های آن مؤسسه، از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه ملی سرطان برای ادامه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود بهره‌مند شوند. همچنین رئیس و مدیران ارشد جهاددانشگاهی نیز از این اقدام حمایت جدی به عمل آورده‌اند

صرامی‌فروشانی در ادامه با تأکید بر جایگاه علمی انستیتو پاستور ایران تصریح کرده است: این مؤسسه پرافتخار باید هرچه سریع‌تر بازسازی شده و دوباره تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه و خدماتی خود را در خدمت نظام سلامت و پیشرفت علمی کشور قرار دهد.

وی همچنین انستیتو پاستور ایران را «خانه دوم» خود توصیف کرده و میزبانی از همکاران این مجموعه را افتخاری برای پژوهشگاه ملی سرطان دانسته است.