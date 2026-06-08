حضور ۱۲ استاد دانشگاه امیرکبیر در جمع نخبگان پراستناد علمی جهان
بر اساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، ۱۲ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست «پژوهشگران ایرانی یک درصد پراستناد برتر جهان» قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این فهرست بر پایه دادههای پایگاه معتبر بینالمللی Essential Science Indicators (ESI) استخراج و منتشر شده است.
حضور ۱۲ عضو هیأت علمی این دانشگاه در میان پراستنادترین پژوهشگران جهان، نشاندهنده جایگاه علمی برجسته و اثرگذاری پژوهشهای انجامشده در این دانشگاه در سطح بینالمللی است.
اسامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در این فهرست قرار گرفتهاند شامل محمد ربیعی، فریدون مقدسنژاد، گئورک باباملک قرهپتیان، حیدرعلی طالبی، مصطفی عباسزاده، سیدحسین حسنیان، سیدمجتبی آقامیرسلیم، مهدی دهقان، محمدرضا اسلامی، سجاد جعفری، زهرا شریعتینیا و مهرداد عابدی است.