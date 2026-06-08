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آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها
کد خبر : 1795738
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی و نبود هرگونه مداخلات جوی در این مسیرها خبر داد.

به گزارش ایلنا از راهور، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی در حال حاضر، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت به‌ صورت روان و بدون مشکل ترافیکی در جریان است.

وی افزود: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها عادی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های تردد در برخی مسیرها تصریح کرد: محور غیرشریانی پاتاوه–دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

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