اطلاعیه شماره یک هلال احمر:
آمادهباش نیروهای عملیاتی هلالاحمر در سراسر کشور
جمعیت هلال احمر در کانال تلگرامی خود در اطلاعیه شماره یک از آمادهباش نیروهای عملیاتی هلالاحمر در سراسر کشور خبرداد.
به گزارش ایلنا، کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر در اطلاعیه شماره یک اعلام کرد: در پی نقض آتشبس توسط رژیم اشغالگر در مناطق ضاحیه جنوبی لبنان و با توجه به احتمال حملات دشمنان، نیروهای عملیاتی هلالاحمر در سراسر کشور به حالت آمادهباش کامل درآمدند.
در این راستا، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با درسآموختههای جنگ تحمیلی ١٢ روزه و جنگ تحمیلی سوم، نیروهای عملیاتی خود شامل بیش از ۱۱۰ هزار امدادگر آموزشدیده در سراسر کشور را جهت امدادرسانی به هموطنان در هر شرایطی، به حالت آمادهباش کامل درآورد.