به گزارش ایلنا، کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر در اطلاعیه شماره یک اعلام کرد: در پی نقض آتش‌بس توسط رژیم اشغالگر در مناطق ضاحیه جنوبی لبنان و با توجه به احتمال حملات دشمنان، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در سراسر کشور به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

در این راستا، جمعیت‌ هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با درس‌‌آموخته‌های جنگ تحمیلی ١٢ روزه و جنگ تحمیلی سوم، نیرو‌های عملیاتی خود شامل بیش از ۱۱۰ هزار امدادگر آموزش‌دیده در سراسر کشور را جهت امدادرسانی به هموطنان در هر شرایطی، به حالت آماده‌باش کامل درآورد.

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