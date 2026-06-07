رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت خبر داد؛
خسارت به ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت در جنگ اخیر/ ۲۷ نفر از نیروهای نظام سلامت به شهادت رسیدند
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با تشریح خسارات واردشده به زیرساختهای درمانی و بهداشتی کشور در جریان جنگ اخیر، از آسیبدیدگی ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت، ۶۳ بیمارستان و شهادت ۲۷ نفر از نیروهای نظام سلامت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، با اشاره به خسارات واردشده به نظام سلامت در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت، ۶۳ مرکز بیمارستانی، ۵۶ پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی و ۶۴ دستگاه آمبولانس در این مدت دچار آسیب شدند.
وی افزود: از مجموع آمبولانسهای آسیبدیده، بیش از ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به دلیل شدت خسارات وارده امکان بازگشت به چرخه خدمترسانی را ندارند. همچنین دو دستگاه آمبولانس هوایی منهدم و دو آمبولانس دریایی نیز دچار آسیب شدند.
کرمانپور با اشاره به خسارات انسانی واردشده به حوزه سلامت تصریح کرد: ۷۱۸ نفر از کارکنان و همکاران نظام سلامت در جریان این حوادث مجروح شدند و در مجموع ۵۲ نفر از نیروهای نظام سلامت در دو جنگ به شهادت رسیدند که ۲۷ نفر از آنان مربوط به جنگ اخیر هستند.