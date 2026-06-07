خسارت به ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت در جنگ اخیر/ ۲۷ نفر از نیروهای نظام سلامت به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌‎رسانی دولت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، با اشاره به خسارات واردشده به نظام سلامت در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت، ۶۳ مرکز بیمارستانی، ۵۶ پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی و ۶۴ دستگاه آمبولانس در این مدت دچار آسیب شدند.

وی افزود: از مجموع آمبولانس‌های آسیب‌دیده، بیش از ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به دلیل شدت خسارات وارده امکان بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی را ندارند. همچنین دو دستگاه آمبولانس هوایی منهدم و دو آمبولانس دریایی نیز دچار آسیب شدند.

کرمانپور با اشاره به خسارات انسانی واردشده به حوزه سلامت تصریح کرد: ۷۱۸ نفر از کارکنان و همکاران نظام سلامت در جریان این حوادث مجروح شدند و در مجموع ۵۲ نفر از نیروهای نظام سلامت در دو جنگ به شهادت رسیدند که ۲۷ نفر از آنان مربوط به جنگ اخیر هستند.

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