خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت خبر داد؛

خسارت به ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت در جنگ اخیر/ ۲۷ نفر از نیروهای نظام سلامت به شهادت رسیدند

خسارت به ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت در جنگ اخیر/ ۲۷ نفر از نیروهای نظام سلامت به شهادت رسیدند
کد خبر : 1795572
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با تشریح خسارات واردشده به زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی کشور در جریان جنگ اخیر، از آسیب‌دیدگی ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت، ۶۳ بیمارستان و شهادت ۲۷ نفر از نیروهای نظام سلامت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌‎رسانی دولت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، با اشاره به خسارات واردشده به نظام سلامت در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: ۳۸۵ مرکز خدمات سلامت، ۶۳ مرکز بیمارستانی، ۵۶ پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی و ۶۴ دستگاه آمبولانس در این مدت دچار آسیب شدند. 

وی افزود: از مجموع آمبولانس‌های آسیب‌دیده، بیش از ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به دلیل شدت خسارات وارده امکان بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی را ندارند. همچنین دو دستگاه آمبولانس هوایی منهدم و دو آمبولانس دریایی نیز دچار آسیب شدند. 

کرمانپور با اشاره به خسارات انسانی واردشده به حوزه سلامت تصریح کرد: ۷۱۸ نفر از کارکنان و همکاران نظام سلامت در جریان این حوادث مجروح شدند و در مجموع ۵۲ نفر از نیروهای نظام سلامت در دو جنگ به شهادت رسیدند که ۲۷ نفر از آنان مربوط به جنگ اخیر هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی