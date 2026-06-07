هشدار نارنجی هواشناسی وزش باد شدید در ۸ استان
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از افزایش شدید گرادیان فشاری، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی استانهای کشور طی روزهای ۱۷ و ۱۸ خرداد خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد) استانهای تهران، قم، اصفهان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
فعالیت این سامانه فردا (دوشنبه ۱۸ خرداد) نیز در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، سمنان و شمال سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.
وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، وقوع طوفان گردوخاک در برخی نقاط، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از مهمترین مخاطرات پیشبینیشده برای این مناطق است.
سازمان هواشناسی نسبت به احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد.
این سازمان به شهروندان توصیه کرد ضمن پرهیز از حضور غیرضروری در فضای باز، از توقف خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کرده و در ترددهای جادهای بهویژه با خودروهای سبک احتیاط کنند. همچنین استفاده از ماسک برای گروههای حساس در مناطق درگیر گردوخاک ضروری است.