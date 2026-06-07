رئیس پلیس راهور فراجا:
آموزشگاههای رانندگی در سراسر کشور فعال هستند
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی، گفت: تمامی خدمات مجموعه پلیس راهور فراجا از جمله شمارهگذاری خودرو (وکالتنامهها)، صدور گواهینامه و اجرائیات بدون محدودیت و طبق روال قانونی در حال ارائه به شهروندان است.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به شرایط عمومی کشور و عادی شدن روند خدمترسانی در حوزههای مختلف انتظامی و ترافیکی، اظهار کرد: اکنون همه خدمات پلیس راهور در سراسر کشور به شرایط عادی برگشته و روند ارائه خدمات به شهروندان بدون هیچگونه محدودیتی در حال انجام است.
وی افزود: در بازه زمانی خاص (بهدلیل شرایط جنگی)، برخی تسهیلات بهصورت موقت برای خدماتی مانند تمدید گواهینامههای رانندگی و وکالتنامههای مرتبط با شمارهگذاری خودرو در نظر گرفته شده بود تا شهروندان با کمترین مراجعه حضوری بتوانند امور خود را پیگیری کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: اکنون با بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی، این خدمات از جمله شمارهگذاری وسایل نقلیه، رسیدگی به امور اجرائیات، صدور گواهینامه و همچنین فرآیندهای مرتبط با وکالتنامهها طبق روال قانونی و معمول در حال انجام است و شهروندان میتوانند از طریق مراکز پلیس +۱۰ همچنین سامانههای اینترنتی و سامانه «سخا» برای دریافت خدمات اقدام کنند.
وی تصریح کرد: از روزهای نخست اجرای طرح تسهیلاتی، امکان ارائه برخی خدمات از جمله تمدید گواهینامه بهصورت غیرحضوری از طریق سامانههای الکترونیکی فراهم بوده و در حال حاضر نیز این خدمات با دقت و سرعت در حال انجام است همچنین چاپ و صدور گواهینامهها به شکل کامل و منظم در حال انجام بوده و آموزشگاههای رانندگی در سراسر کشور نیز فعال هستند.
سردار حسینی با تأکید بر اینکه هدف پلیس همواره تسهیل در ارائه خدمات به مردم بوده است، گفت: در شرایط فعلی هیچگونه محدودیتی در ارائه خدمات وجود ندارد و تمامی فرایندها در چارچوب مقررات و بهصورت عادی در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت پایان اعتبار گواهینامه یا وکالتنامههای خود لازم است در زمان مقرر نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در زمان استفاده از خدمات قانونی جلوگیری شود.