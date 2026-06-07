تصرف یک ساختمان در اقدسیه توسط اراذل و اوباش

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، در پی اعلام مرجع قضایی مبنی بر تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه توسط تعدادی از اراذل و اوباش، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

پس از تکمیل مستندات و شناسایی دقیق محل، مشخص شد، اوباش با بهره‌گیری از شگردهای قدرت‌نمایی و ارعاب، با طرد کردن مالک یا ساکنان قانونی، آنجا را به پایگاه غیرقانونی خود تبدیل کرده بودند. آن‌ها با استقرار در طبقات و استفاده از تجهیزاتی نظیر بیسیم و سلاح سرد، تلاش می‌کردند با ایجاد جو رعب و وحشت در محل، مانع از دسترسی مالکان اصلی به ملک خود شوند و با نفوذ غیرقانونی در فضای ساختمان، عملاً کنترل آن را به دست گرفته بودند.

در ادامه تیم‌های عملیاتی پلیس جهت اجرای حکم قضایی به محل اعزام شدند. متهمان که با استفاده از سلاح‌های سرد، اقدام به ارعاب و ایجاد ناامنی کرده بودند، علیرغم هشدارهای پلیس از تمکین در برابر قانون امتناع کرده و با مأموران درگیر شدند.

مأموران پلیس با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و شلیک تیر هوایی، ضمن کنترل اوضاع، ۸ نفر از افراد اجیرشده که اقدام به تصرف غیرقانونی ملک کرده بودند را دستگیر کردند. در بازرسی از محل، ۳ قبضه قمه، ۵ دستگاه بی‌سیم دستی، تونفا و ادوات جرم کشف و ضبط شد. متهمان پس از تشکیل پرونده و با دستور قاطع مقام قضایی، با اتهاماتی نظیر تصرف غیرقانونی ملک، اخلال در نظم عمومی، ارعاب شهروندان و درگیری با مأمورین، روانه زندان شدند.

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