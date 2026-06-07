تاکید بر تجهیز پاسگاههای محیطبانی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، به همراه رئیس اداره برنامه ریزی و منابع این اداره کل، با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد، در این دیدار ضمن تشریح چالش ها و اولویت های زیست محیطی پایتخت، بر ضرورت تخصیص به موقع اعتبارات، تقویت زیرساخت های حفاظتی، تجهیز پاسگاه های محیط بانی و هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از برنامه ها و طرح های زیست محیطی، اظهار داشت: تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات، نقشی کلیدی در اجرای موفق برنامه های حفاظتی و کاهش آلودگی های محیط زیست استان دارد.
عباس نژاد افزود: تقویت زیرساخت های حفاظتی، تجهیز پاسگاه های محیط بانی، اجرای برنامه های هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت و ارتقای توان عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست از اولویت های اصلی این اداره کل در سالجاری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه به ظرفیت ها و نیازهای اعتباری این اداره کل در حوزه صیانت از منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی و کاهش آلودگی های محیط زیستی اشاره کرد و گفت: برای تحقق برنامه های توسعه ای استان با رویکرد پایدار، نیازمند همکاری تنگاتنگ و مستمر با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستیم.
گفتنی است؛ در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار همکاری های مشترک به منظور تحقق اهداف محیط زیستی و توسعه پایدار استان تهران تأکید کردند.